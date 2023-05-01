白石角新盤｜University Hill連環加推171伙 周四次輪發售 325萬入場

全新盤銷情報捷，發展商乘勢「添食」加推新單位應市。新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目第2A期University Hill於上周六(4月29日)首輪推售160伙，當中以價單形式公開發售的150伙即日售罄。新地旋即於當日晚上加推第4號價單，涉及103伙，折實平均呎價16,525元；再於昨日(4月30日)晚上加推第5號價單，涉及68伙，折實平均呎價16,532元，並同時將第1至3號價單部分單位定價上調約1%至5%，兩日合共加推171伙。此外，新地同時上載項目次輪銷售安排，將於本周四(4日)進行，合共推售216伙，當中191伙以價單形式發售；另有25伙於同日招標。

University Hill第4號價單實用面積介乎278至640方呎，戶型涵蓋一房至三房。以最高15%折扣優惠計，單位折實售價由443.94萬至1,091.47萬元，折實呎價介乎14,521元至18,890元，折實平均呎價16,525元，與第3號價單折實平均呎價16,508元相比，略高0.1%。

至於第5號價單實用面積介乎217至628方呎，戶型涵蓋開放式至三房。以最高15%折扣優惠計，單位折實售價由325.43萬至1,052.66萬元，折實呎價介乎13,202元至19,154元，折實平均呎價16,532元，與第4號價單折實平均呎價相若。