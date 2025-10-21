移民業主沽沙田居屋一房 5個月減價50萬 帳面仍賺16%(有圖)｜二手樓成交

居屋二手交投活躍，有已移民業主亦決定減價沽貨離場。萬方地產區域經理葉搏麟表示，該行新近促成沙田綠怡雅苑2座高層E室，實用面積約375方呎，一房連露台間隔，內櫳有企理裝修，坐向西北，外望開揚山景及市景。
據了解，單位放盤約5個月，開價398萬元，最後減價50萬元或約12.6%，以348萬元居二市場價獲綠表客承接，呎價約9,280元。
葉搏麟指，原業主已移民，於2016年以300萬元一手買入單位，持貨約9年，現轉售帳面獲利48萬元或約16%。資料顯示，綠怡雅苑位於小瀝源路63號，於2020年2月落成，共有3座，提供1,020個單位。
愉翠苑兩房數度封盤 放售3年終510萬沽
葉搏麟指，同區另一居屋愉翠苑亦錄得成交，單位為R座極高層4室，實用面積約516方呎，兩房間隔，坐向西南，外望開揚園景。
據悉，上址原開價580萬元，放盤長達3年，期間受到樓價波動影響，業主認為無法賣出理想價錢，所以曾數度封盤。不過由於近期市場氣氛好轉，加上白居二準買家陸續收到購買證入市，推動居二市場交投明顯加快，成功吸引業主再放盤，並在短時間成功獲買家以510萬元購入，呎價約9,884元，累減70萬元或約12.1%。
至於原業主在2007年以142萬元一手買入單位，持貨約18年，現轉售帳面獲利368萬元或近2.6倍。資料顯示，愉翠苑位於小瀝源牛皮沙街6號，2002年入伙，共有16座，提供4,176個單位。