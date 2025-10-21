移民業主沽沙田居屋一房 5個月減價50萬 帳面仍賺16%(有圖)｜二手樓成交

居屋二手交投活躍，有已移民業主亦決定減價沽貨離場。萬方地產區域經理葉搏麟表示，該行新近促成沙田綠怡雅苑2座高層E室，實用面積約375方呎，一房連露台間隔，內櫳有企理裝修，坐向西北，外望開揚山景及市景。

據了解，單位放盤約5個月，開價398萬元，最後減價50萬元或約12.6%，以348萬元居二市場價獲綠表客承接，呎價約9,280元。

葉搏麟指，原業主已移民，於2016年以300萬元一手買入單位，持貨約9年，現轉售帳面獲利48萬元或約16%。資料顯示，綠怡雅苑位於小瀝源路63號，於2020年2月落成，共有3座，提供1,020個單位。