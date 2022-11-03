紅磡新盤｜中原陳永傑：必嘉坊．迎匯首批開價極具吸引力 料搶二手上車客源

恒基地產(012)紅磡必嘉坊第2期必嘉坊．迎匯今日(3日)公布首張價單，涉56伙，以100天現金付款計劃提供最高10%折扣優惠計，首批折實售價由458.82萬元起，折實平均呎價21,238元。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，首批折實平均呎價較同系6月時首批均價23,888元，低11%，即是5個月內下調約11%，反映發展商去貨意欲強，開價亦與二手樓價跌幅看齊，較同區二手更有約5%折讓。他認為，今次售價極具吸引力，料可搶去二手上車客源，首批單位有望全數沽清。

陳永傑指，昨夜美國聯儲局公布再加息0.75厘，是今年第6次，相信發展商亦考慮加息因素，未來樓價下調機會高，因此作出5個月內減價11%的決定。他預計將掀起一手減價戰，相信11月份開售新盤售價會非常吸引，最終買家受惠。至於11月將有多個新盤開售，包攬上車及換樓市場，估計11月一手成交可達1,500宗水平。

必嘉坊可建總樓面面積超過100萬方呎，將分三期發展，涉及9座住宅大樓，合共提供約2,800伙。必嘉坊．迎匯位處黃埔街33號，提供280伙，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶。單位實用面積介乎192至514方呎。項目不設車位，預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。該盤設有一個一房及兩房示範單位予公眾參觀。