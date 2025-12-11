美國減息｜中原陳永傑：減息疊加買債 香港物業更看高一線

美國聯儲局最新公布減息0.25厘，符合市場預期，為今年內第三度減息，亦是去年9月以來，15個月共減息6次，累減1.75厘，聯邦基金利率降至3.5厘至3.75厘之間。同期，香港主要銀行亦已減息共0.875厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港最優惠利率已返回加息前水平，可減空間有限，主要銀行亦已宣布最優惠利率維持5厘不變。惟是次聯儲局同時宣布將購買400億美元國債，並且維持數月，於資金充裕情況下，香港HIBOR有望下調，按揭利率亦有機會因而下跌。