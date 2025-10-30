美國減息｜利嘉閣黃詠欣：按揭慳息效果仍取決於拆息走向

美國聯邦儲備局宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調至3.75厘至4厘。這次決策主要基於就業市場放緩及通脹持續溫和兩大因素，市場預期此舉將開啟新一輪減息周期。本港三大發鈔銀行，包括滙豐、中銀香港及渣打隨即跟隨，同步宣布下調最優惠利率八分一厘，調低後分別為5厘及5.25厘，是自2022年11月後近3年新低，料其他主要銀行亦將陸續跟隨。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，是次港銀一致跟隨美息下調，顯示銀行體系資金狀況趨向寬鬆。值得留意的是，儘管最優惠利率下調，但與樓按相關的一個月銀行同業拆息仍處於4厘以上水平，與美息保持逾100基點的差距。這種情況反映本地資金成本仍然存在一定壓力，可能影響未來減息步伐。由於目前P息已處於相對低位，加上銀行需要維持基本息差，即使美國往後再度減息，本港銀行跟隨下調P息的空間亦相當有限。在P息見底的新形勢下，黃詠欣預期市場焦點將從基準利率轉向銀行提供的個別優惠。未來數月，預期銀行會透過多種方式爭取按揭客戶，包括提供更高的現金回贈、優化H按計劃的息差，以及為特定客戶群提供額外利率優惠。