美國議息｜中原陳永傑：確認息口見頂 減息日子漸近

美國聯儲局今凌晨進行議息，繼續維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持在5.25厘至5.5厘，是連續第四次議決不加息。

美國聯儲局今凌晨進行議息，繼續維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持在5.25厘至5.5厘，是連續第四次議決不加息。主席鮑威爾會後在記者會稱，本次會議並未提出減息建議，雖然美國通脹已經顯著放緩，但仍高於2%的聯儲局目標，希望下半年通脹數據持續下降，局方需要通脹持續下降的證據。議息聲明強調在通脹持續回落至2%的信心增強前，減息並不合適。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國連續四次議息皆維持利率不變，已可確認息口見頂，年內時間息口只會維持不變或向下。上次議息會議後，亦預測了年內將減息三次共0.75厘，相信離減息日子越來越近。