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地產
2024-02-01 11:25:48

美國議息｜中原陳永傑：確認息口見頂 減息日子漸近

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美國議息｜中原陳永傑：確認息口見頂 減息日子漸近

美國聯儲局今凌晨進行議息，繼續維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持在5.25厘至5.5厘，是連續第四次議決不加息。

美國聯儲局今凌晨進行議息，繼續維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持在5.25厘至5.5厘，是連續第四次議決不加息。主席鮑威爾會後在記者會稱，本次會議並未提出減息建議，雖然美國通脹已經顯著放緩，但仍高於2%的聯儲局目標，希望下半年通脹數據持續下降，局方需要通脹持續下降的證據。議息聲明強調在通脹持續回落至2%的信心增強前，減息並不合適。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國連續四次議息皆維持利率不變，已可確認息口見頂，年內時間息口只會維持不變或向下。上次議息會議後，亦預測了年內將減息三次共0.75厘，相信離減息日子越來越近。

買家撈底入市 中原上月二手成交升19%

香港樓市受美國息口左右，加上整體經濟環境復甦不似預期，令二手樓價自去年第一後反覆向下，中原城市領先指數CCL已較歷史高位下調逾20%。隨著息口見頂，內地政府出手救市，相信樓市最壞時刻已過去。近日不少有意置業買家亦把握撈底機會，中原地產於1月份促成的二手成交宗數較12月升19%，創8個月新高，但成交量仍維持低水平。

雖然相信利好消息將陸續出現，惟於經濟不景下，市場仍欠缺信心，大家正憧憬港府的提振措施，以至樓市撤辣政策出台，期望農曆新年後市場將迎來樓市好消息，陳永傑繼續維持農曆新年後成交量小陽春，以及樓價上半年升5%的預測。

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