藍田新盤｜中原劉瑛琳：KOKO ROSSO首批折實呎價低第1期10% 料銷情報捷

會德豐地產藍田KOKO ROSSO今日(16日)公布首張價單，涉及88伙，按120天付款計劃提供最高12%折扣優惠計，單位折實售價由554.5萬元起；全數單位折實平均呎價17,973元。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，KOKO ROSSO首批折實平址呎價低於1.8萬元，實屬吸引，亦是市區罕見，較2020年7月該項目第一期KOKO HILLS首批83伙折實平均呎價19,995元，低出約10%。
她指，同區一手供應一向短缺，且區內二手藍籌屋苑麗港城及匯景花園樓齡均超過30年，積累大批換樓購買力及分支家庭置業需要，相信KOKO ROSSO首批單位銷情報捷。
全月可望錄千宗一手成交
劉瑛琳認為，中港兩地恢復全面通關，樓市交投氣氛回暖，發展商隨即加快推盤步伐，一手市場十分熱鬧，KOKO ROSSO主打一房及兩房中小型單位，而樓花期僅17個月，十分切合年輕上車客的需求，加上首批單位全數折實售價低於900萬元，一房單位折實入場費更低於600萬元，實屬市區海景上車盤，機會可一不可再，料可掀起上車熱潮。
劉瑛琳稱，本月一手成交暫錄逾380宗，當中九龍區涉208宗，佔整體約55%，可見市區新盤受追捧。下半月多個一手新盤及貨尾推出市場，料一手交投暢旺，全月可望錄1,000宗成交，有機會創半年新高。
↓↓KOKO ROSSO 第6座18樓B室一房連裝修示範單位↓↓