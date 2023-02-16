藍田新盤｜中原劉瑛琳：KOKO ROSSO首批折實呎價低第1期10% 料銷情報捷

她指，同區一手供應一向短缺，且區內二手藍籌屋苑麗港城及匯景花園樓齡均超過30年，積累大批換樓購買力及分支家庭置業需要，相信KOKO ROSSO首批單位銷情報捷。

全月可望錄 千 宗一手成交

劉瑛琳認為，中港兩地恢復全面通關，樓市交投氣氛回暖，發展商隨即加快推盤步伐，一手市場十分熱鬧，KOKO ROSSO主打一房及兩房中小型單位，而樓花期僅17個月，十分切合年輕上車客的需求，加上首批單位全數折實售價低於900萬元，一房單位折實入場費更低於600萬元，實屬市區海景上車盤，機會可一不可再，料可掀起上車熱潮。

劉瑛琳稱，本月一手成交暫錄逾380宗，當中九龍區涉208宗，佔整體約55%，可見市區新盤受追捧。下半月多個一手新盤及貨尾推出市場，料一手交投暢旺，全月可望錄1,000宗成交，有機會創半年新高。

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