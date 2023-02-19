藍田新盤｜KOKO ROSSO睇樓客心聲 樂小姐：預算「9球」買兩房自住

會德豐地產藍田KOKO ROSSO上周四(16日)公布首張價單，涉及88伙，以120天現金優惠付款計劃最高12%折扣計，單位折實售價由554.5萬元起；全數單位折實平均呎價17,973元。開價後首個周末，吸引不少市民到尖沙咀海港城港威大廈參觀示範單位，據記者現場所見，大堂出現排隊等候參觀人龍，當中不乏家庭客及年輕客，樓上的展銷廳場面熱鬧。

從事金融業的樂小姐認為，KOKO ROSSO首批呎價合理，預算約900萬元買兩房梗廚單位作自住用途，已入票認購，屬首次置業。

從事教育工作的蔡先生表示，KOKO ROSSO今批單位「價錢抵」，加上看好九龍東的前景，希望斥約600萬元買一房單位「上車」。他透露自己現居於港島東，計劃用高成數按揭入市，首期方面獲得家人資助。