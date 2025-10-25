西倫敦White City Living 入場價62.5萬英鎊 (多圖)｜海外樓市

「White City Living」坐落於倫敦西二區核心地帶，生活配套一應俱全，四周匯聚豐富多元的商舖、酒吧、餐廳、休閒設施及優質教育資源。項目佔地11英畝，擁8英畝精心雕琢的園林，提供逾2,500套全新住宅。目前在售的空中沙灘俱樂部系列The Solaris及水景系列Cascades Three，提供多種戶型選擇，包括精品開放式、一至四房及頂層複式豪宅，售價由62.5萬英鎊起。買家凡購買2房或以上單位，可另購買停車位。 近在咫尺亦有歐洲最大的購物中心Westfield，匯聚逾300家精品店舖以及Luxury Village薈萃頂尖奢華品牌，場內亦設有超過60家不同風情的餐廳及酒吧，以及配備20個頂級大銀幕的影院，為住戶提供多元娛樂享受，令生活增添無限精彩。

「White City Living」北面是享譽全球的帝國理工學院，學院正傾力打造佔地23英畝的創新科研園區。作為世界頂尖的學術殿堂，帝國理工在眾多科學領域具領導地位。嶄新的White City校區將匯聚數千名學生、學者及研究人員，與成熟企業及初創企業攜手共進，持續突破科技與科學的邊界，促進創新。此外，項目鄰近BBC環球總部所在地—電視中心（Television Centre），正蛻變為集創意產業於一身的繁華商務區，煥發新活力，區內亦設有White City House by Soho House酒店，提供45間客房，以及米其林星級日本餐廳Endo at the Rotunda等，為住戶提供高端生活享受。

項目的社區入口毗鄰White City和Wood Lane兩個地鐵站，三條地鐵線及倫敦地上鐵路環繞，輕鬆暢遊全城。距倫敦市中心約10分鐘車程，地理位置優越，迅速連接多個國際交通樞紐，地鐵與巴士班次頻密，出行四通八達和便捷。步行前往歐洲最大購物中心Westfield僅需約2分鐘，前往帝國理工學院White City校區僅需約6分鐘。 The Solaris坐落於整個項目的入口位置，由兩棟高樓組成，配備一系列獨特而精緻的高端設施 ， 當中亮點為靈感源自地中海風情的空中沙灘俱樂部，為住戶呈現恍如度假的私密生活享受 。

而全新Cascades Three系列設有可俯瞰水景的私人露台，讓住戶沉浸在流水中享受東方園林的靜謐。底層的水畔休閒區更設有酒吧、鋼琴表演區等，打造悠然雅致的氛圍。 住戶專屬的配套設施佔地近4萬平方英尺，提供豐富高端的設施 ，提升生活品質 ， 打造一個既可盡情放鬆、 又能暢快社交的理想空間 ， 讓每一天都充滿愜意與精彩 。業主專屬設施Club Living為住戶精心打造兼具格調與功能的奢華空間。配備禮賓服務、室內泳池、 水療池、健身房、理療及按摩室、私人廚房、兩個12座私人影院、商務休息室、會議室、配備壁爐的休閒區、咖啡店及娛樂室。位於Westmont Club Residences 11層的空中沙灘俱樂部，設有恒溫泳池、橄欖園、燒烤設施、露天落日酒吧，以及室內休閒酒吧等。