西貢二手見紅！村屋持貨15年蒸發24% 「明星屋苑」7年慘輸逾9球

西貢一帶環境清靜，私隱度高，獲不少買家追捧，惟市場近日連錄該區業主蝕讓買賣。
世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，最新錄得西貢北港坳村單號屋村屋全幢成交，建築面積2,100方呎，四房兩廳連工人房間隔，望山景，連天台約700方呎。單位原叫價1,750萬元，最終以1,525萬元沽出，累減225萬元或約12.9%，建築面積呎價約7,262元。
據了解，原業主於2019年購入上址，當時作價2,000萬元，持貨約15年，現轉售帳面損失475萬元，物業期內貶值約23.8%。
傲瀧四房2400萬易手
廖振雄指，同區清水灣傲瀧再錄蝕讓成交，單位為15座高層A室，實用面積約1,837方呎，四房(兩套)兩廳間隔，望山景，以2,400萬元易手，呎價約13,065元。
廖振雄透露，原業主於2017年以3,310萬元購入單位，持貨約7年，現沽出帳面勁蝕910萬元，物業期內跌價約27.5%。
資料顯示，傲瀧位於清水灣清水灣道663號，2016年入伙，樓齡約8年，共有27座，提供680伙。屋苑屬低密度設計，位置遠離市區，私隱度高，吸引不少明星及知名人士居住，包括藝人袁偉豪及張寶兒夫婦、商台DJ少爺占、歌手關智斌、周柏豪、視帝王浩信等。