西貢二手見紅！村屋持貨15年蒸發24% 「明星屋苑」7年慘輸逾9球

西貢一帶環境清靜，私隱度高，獲不少買家追捧，惟市場近日連錄該區業主蝕讓買賣。

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，最新錄得西貢北港坳村單號屋村屋全幢成交，建築面積2,100方呎，四房兩廳連工人房間隔，望山景，連天台約700方呎。單位原叫價1,750萬元，最終以1,525萬元沽出，累減225萬元或約12.9%，建築面積呎價約7,262元。

據了解，原業主於2019年購入上址，當時作價2,000萬元，持貨約15年，現轉售帳面損失475萬元，物業期內貶值約23.8%。

傲瀧四房 2400 萬易手

廖振雄指，同區清水灣傲瀧再錄蝕讓成交，單位為15座高層A室，實用面積約1,837方呎，四房(兩套)兩廳間隔，望山景，以2,400萬元易手，呎價約13,065元。