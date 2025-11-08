買樓收租！元朗及大埔私樓吸引投資者出手 料享逾4厘回報｜二手樓成交

減息後投資者買樓收租意欲明顯上升，二手市場連續錄得相關成交個案，中小型單位尤其受追捧。

元朗溱柏一房375萬連租約沽

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗溱柏6座低層G室，實用面積約457方呎，一房間隔，連租約開價390萬元放售，新近以375萬元易手，呎價約8,206元。

據了解，買家為投資客，見租金持續高企，尤其是中小型單位租務需求強勁，加上樓價處於低位，租金回報理想，故決定入市。上址現租約每月租金1.25萬元，按最新成交價計，是次投資客可享4厘租金回報。而同類單位目前市值租金約1.35萬元，潛在租金回報將進一步升至4.3厘。