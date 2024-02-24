資產大縮水！5大屋苑市值跌穿千億 太古城蒸發620億最傷｜本港樓市

樓災 CCL 屋苑蒸發 8,676 億 3年不夠，藍籌屋苑業主身家縮水達8,000多億元，如果將這個數字套用在已面世24年的強積金的話，等於打工仔N年前辛苦儲落的強積金都蒸發了80%，接近全軍覆沒。 值得留意的是，目前全港市值最大的10個「巨無霸」中，有5個屋苑的總市值已跌穿1,000億元，包括荔枝角美孚新邨、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、薄扶林貝沙灣，以及天水圍嘉湖山莊。當中以美孚新邨跌幅最大，總市值由2021年9月最高1,363.47億元，跌至898.91億元，勁跌34%。 屬全港伙數最多屋苑、多達15,852伙的嘉湖山莊，近期呎價已跌穿7,000元，總市值亦大幅插水，由1,032.4億元跌至728.59億元。 太古城仍是目前全港市值最大的藍籌屋苑，以上周成交呎價14,389元計算，總市值達1,290.9億元。但翻查紀錄，於2021年8月，該屋苑呎價高達21,292元，總市值曾逼近2,000億元，達1,910.3億元。太古城是不少「中產家庭」聚居地，近年受移民潮及加息等影響，總市值短短兩年多蒸發近620億元，若相關虧損金額攤分至屋苑12,686名業主身上，平均每名中產業主身家蒸發488萬元。

豪宅亦受波及 帝景園業主身家少 1473 萬 豪宅業主同樣感受到自己的資產或「身家」已嚴重縮水。當中位於中半山舊山頂道23號帝景園，屬本港第一代豪宅屋苑，不乏名人聚居，名人業主包括東亞银行執行主席李國寶，及「大劉」劉鑾雄妻子「甘比」陳凱韻等。該屋苑總市值已蒸發60億元、至252億元，以屋苑共408伙計，人均業主身家減少達1,473萬元。 貝沙灣總市值也由最高1,138億元，大跌316萬至821億元，人均業主身家亦減少1,146.8萬元。