長沙灣新盤｜中原為連方I買家推按揭優惠 全期按息低至H+1.3厘

中原按揭今日(10日)宣布，為連方I買家特設全新按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次推出【「連方I」置抵按揭優惠】，優惠均可透過中原按揭轉介申請，全期按息低至H加1.3厘，並設有封頂按息P減2.75厘(P現為5.625厘)，以封頂息計，即現時實際按息低至2.875厘，屬市場上最佳按息水平，計劃設有特高現金回贈達貸款額2.1%，客戶兼享mortgage –link(按揭存款掛鈎)戶口，存息與按息相同，有利於以高存息收入抵銷按息支出，收抗加息之效。計劃之按揭年期長達30年，按揭成數高達九成，為連方I買家提供目前市場上至抵按揭優惠。

萬科香港長沙灣連方I將於本周六(12日)首輪發售30伙，涵蓋13伙開放式、12伙一房及5伙兩房。扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價由416萬至782萬元，折實呎價介乎17,454元至20,868元。最低售價為5樓A室，實用面積232方呎，開放式間隔，折實售價416萬元，呎價17,931元。

王美鳳稱，今次亦設另一選擇「樓花即供高成數按揭推介」，適用於選用價單付款計劃B(120天一按付款計劃)之買家，按揭成數根據不同樓價高達80%，適用於樓花即時上會申請，讓連方I買家可以低至兩成首期於樓花期先確定按揭審批上會，保障性更大，按息全期低至P減2.5厘(P現為5.625厘)，客戶享有0元保費/手續費優惠，並可享高達貸款額1%之現金回贈，讓連方I買家可以低首期及低息即時上會，盡享彈性理財置業。

劉瑛琳：連方 I 有力吸引剛需上車客入市

中原地產九龍董事劉瑛琳指，踏入11月，九龍一手市場突然熱鬧起來，有新盤命名及公布部署，亦有以合理價推售，連方I便是其一。項目上周公布首張價單，訂價極具競爭力，折實價計全數50伙低於800萬元，當中42伙更低於600萬元，屬「上車客福音」。

她續指，連方I擁雙站優勢，區內多個新晉屋苑相繼落成，吸引大批年青客進駐，大街小巷開設不少特色小店及咖啡店，打卡熱點多不勝數，可見該區已逐步發展成文青小社區，讓住客於鬧市中也能享有「慢活」的生活節奏，相信連方I有力吸引剛需上車客入市。

劉瑛琳表示，縱然美國再度加息，但市場早已消化，亦相信近期的一手買家已考慮到加息因素，對市民供樓負擔影響有限。中原亦積極為客戶想多一步，特意聯同中原按揭為連方I客戶提供全新按揭優惠，相信有助客戶更輕鬆入市項目。