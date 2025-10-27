10年蒸發「半層樓」！港島一房慘輸569萬 投資客感吸引買入收租(有圖)｜二手樓成交

受惠灣仔新盤熱賣，部分購買力流向鄰近地區二手市場。中原地產灣仔尚翹峰分行分區營業經理周世康表示，分行新近促成銅鑼灣yoo Residence成交，單位為高層B室，實用面積約397方呎，一房間隔。單位坐向北，望市景。 據了解，上址原叫價780萬元，最終減價80萬元或約10.3%，以700萬元沽出，呎價約17,632元。 ⇊直擊 yoo Residence 高層 B 室⇊

yoo Residence今年暫錄4宗二手買賣，全數均要蝕讓離場，蝕幅介乎32%至52%。(資料圖片)