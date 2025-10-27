熱門搜尋:
許紹雄 萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-10-27 22:29:30

10年蒸發「半層樓」！港島一房慘輸569萬 投資客感吸引買入收租(有圖)｜二手樓成交

分享：
10年蒸發「半層樓」！港島一房慘輸569萬 投資客感吸引買入收租(有圖)｜二手樓成交

10年蒸發「半層樓」！港島一房慘輸569萬 投資客感吸引買入收租(有圖)｜二手樓成交

受惠灣仔新盤熱賣，部分購買力流向鄰近地區二手市場。中原地產灣仔尚翹峰分行分區營業經理周世康表示，分行新近促成銅鑼灣yoo Residence成交，單位為高層B室，實用面積約397方呎，一房間隔。單位坐向北，望市景。

據了解，上址原叫價780萬元，最終減價80萬元或約10.3%，以700萬元沽出，呎價約17,632元。

⇊直擊yoo Residence高層B室⇊

10年蒸發「半層樓」！港島一房慘輸569萬 投資客感吸引買入收租(有圖)｜二手樓成交 10年蒸發「半層樓」！港島一房慘輸569萬 投資客感吸引買入收租(有圖)｜二手樓成交 10年蒸發「半層樓」！港島一房慘輸569萬 投資客感吸引買入收租(有圖)｜二手樓成交 10年蒸發「半層樓」！港島一房慘輸569萬 投資客感吸引買入收租(有圖)｜二手樓成交

新買家料可享4.4厘租金回報

周世康透露，新買家為投資客，認為灣仔銅鑼灣區物業抗跌能力較強，而且租賃回報有保證，故入市作收租用。同類型單位市值租金最高可達2.6萬元，按成交價計算，租金回報可達4.4厘。

據了解，原業主於2015年以1,269萬元購入單位，持貨約10年，現轉售帳面虧損569萬元，單位期內大幅貶值約44.8%。不過計及期內租金收入，相信實際蝕幅較少。

灣仔一手熱賣帶旺二手！投資客買區內一房「蝕本貨」收租 單位14年貶值7%｜二手樓成交

adblk5
10年蒸發「半層樓」！港島一房慘輸569萬 投資客感吸引買入收租(有圖)｜二手樓成交

yoo Residence今年暫錄4宗二手買賣，全數均要蝕讓離場，蝕幅介乎32%至52%。(資料圖片)

yoo Residence今年二手全「見紅」 最傷勁蝕52%

資料顯示，yoo Residence位於銅鑼灣道33號，2015年入伙，屬單幢式物業，提供144個單位。

翻查資料，連同是次成交，yoo Residence今年暫錄4宗二手買賣，全數均要蝕讓離場，蝕幅介乎32%52%。當中蝕幅最大為低層A室，實用面積約442方呎，今年2月以750萬元售出，較原業主2013年買入價1,568萬元，樓價12年間跌價818萬元或約52%

即睇銅鑼灣yoo Residence放盤 (House730)

2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖）

追蹤am730 Google News