Belgravia Place暫收626票 最快日內加推 會所首設室內滑板場(多圖有片)｜長沙灣新盤

恒基地產(012)旗下長沙灣「Belgravia Place」上周突擊開價首推148伙及開放示範單位，睇樓氣氛熱烈，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截止今日(26日)下午2時，項目累計收約626票，超額認購約3.2倍，入票人士以九龍同區客為主，佔到七成，項目亦受專才及投資客歡迎。
林達民指，項目最快於今明兩日加推第2號價單，主要為一房及兩房，因現時市場仍觀望《財政預算案》「減辣」，料等財案公布後截票及展開銷售。
邀郭柏妍即場展示踏滑板
林達民表示，項目自設總面積約2萬方呎的兩層高會所「Club Belgravia」，引入多個運動元素設施，包括：室內籃球場、羽毛球場等。項目還打造全港首個私人屋苑室內滑板場「滑板極限翔」，由滑板界專業團隊作場地設施顧問，是次亦邀請前港姐季軍郭柏妍展示滑板運動，每一彎角起伏，均為滑板愛好者而設，讓住客隨心所欲，真正實現UNLEASH YOUR SLASHES。
林達民稱，滑板場採用國際認可的ASEN 14974:2021滑板場安全標準，讓住戶安心安全使用，所有障礙物的高度均在750mm-900mm範圍以內，場地設有back and forward flow，quarter pipes等。場內設計由國際著名室內設計師Lilian Wu精心打造色彩奪目，配有鮮艷的壁畫圖案，為場地注入豐富的色彩元素，令極限運動增添視覺上的律動感。
「Belgravia Place」第1期提供714伙，由相連的1A及1B座住宅大樓構成，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由177至756方呎，項目預計關鍵日期為2025年7月31日。