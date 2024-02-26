Belgravia Place暫收626票 最快日內加推 會所首設室內滑板場(多圖有片)｜長沙灣新盤

恒基地產(012)旗下長沙灣「Belgravia Place」上周突擊開價首推148伙及開放示範單位，睇樓氣氛熱烈，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截止今日(26日)下午2時，項目累計收約626票，超額認購約3.2倍，入票人士以九龍同區客為主，佔到七成，項目亦受專才及投資客歡迎。

林達民指，項目最快於今明兩日加推第2號價單，主要為一房及兩房，因現時市場仍觀望《財政預算案》「減辣」，料等財案公布後截票及展開銷售。