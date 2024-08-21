BLUE COAST四房3657萬沽 長實：下周內削優惠 變相提價｜新盤成交

買家預期減息偷步入市。長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」今日(21日)以招標形式售出1伙四房一套連儲物房及洗手間單位，單位為1A座15樓A室，實用面積1,263方呎，成交價3,657萬元，呎價28,955元。

消息指，買家預期九月份有機會減息，預視即將步入減息週期，市場有可能會轉趨活躍，因此＂偷步＂入市，購入四房自用。

開售 至今 套現108億

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，「BLUE COAST」開售至今累售571伙，套現108億元，成為2024年推出的全新項目中銷售金額最高的單一住宅項目。「BLUE COAST」現僅餘少量三房及四房供應，集團看好後市並對項目的優勢及質素極具信心，預期銀行利息見頂在即市場步入減息週期，定會帶動成交量及售價上升，因此項目計劃於下周內削減部分優惠，即變相提價。