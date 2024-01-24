Elize PARK示範單位｜淺木色及米白色為主調 一房連裝修特設360度旋轉電視架(多圖有片)｜旺角新盤

樂風集團旗下旺角新盤「Elize PARK」已上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，項目位於旺角洗衣街181號，屬22層高的單幢式物業，提供52伙，標準單位戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積由243至341方呎；另提供9伙連平台或頂樓連天台特色戶，特色單位實用面積220至438方呎；預計關鍵日期為今年6月30日，屬短樓花項目。 「Elize PARK」示範單位設於九龍彌敦道219號莊士倫敦廣場B1層，提供2個示範單位，包括一房有裝修無改動示範單位，以18樓B室為藍本搭建，實用面積243方呎；兩房無改動示範單位則以18樓A室為藍本搭建，實用面積341方呎。兩個單位均坐享開揚景致，單位設計以淺木色及米白色為主調，融合簡約設計、特色間隔及收納空間，充分突顯新世代個性化家居。 18 樓 B 室一房 面積 243 方呎 以18樓B室為藍本搭建的有裝修無改動示範單位，實用面積243方呎，一房間隔。客飯廳以長形開則，地面鋪設意大利品牌木紋磚，配襯米白色牆身，一室光潔明亮。大門以原木色條子配襯大自然石材色，有別一般單一色調的大門款式，加上恰當的比例和一體化的到頂設計，令人有眼前一亮的感覺。大門旁設置鞋櫃，更附有隱藏式椅子，貼心方便住戶出門換鞋；而鞋櫃外觀與廚櫃一致，可視作為廚櫃的延伸，增加整體一致性。鞋櫃上方設有電插座，方便為手機等電子設備充電。 ⇊ Elize PARK 18 樓 B 室一房有裝修示範單位 ⇊

廚房採開放式設計，採用3隻主色調，淺灰拼襯原木及雲石紋枱面，提升格調，高貴而不失玩味；鋅盤亦加設同色系台面板，增加備餐空間。廚櫃內牆特意選用淺灰色磚，配合廚櫃整體淺灰色調。全屋嚴選國際知名家電，包括德國西門子嵌入式電磁爐及嵌入式蒸爐、法國品牌Rosieres雪櫃及洗衣乾衣機。 大廳設有特色牆，用燈光分隔客飯廳空間，飯廳擺放方型可延展餐桌，桌面可延長至120厘米，方便朋友聚會時使用。客廳擺放米白色雙人沙發，外連約21方呎露台，配以落地玻璃趟門，地台鋪有深灰色地磚，擺放小坐椅及茶几，配襯壁燈及綠化植物；露台更裝設電子升降晾衣架，美觀且實用。 睡房與客廳同向，設有大型玻璃窗，提升採光度；以實用設計為主，油壓地台增加收納空間，床頭亦預留位置放置小物品，並設有插蘇位方便充電及放置小家電；床背部分以灰色飾面設計，配合柔和燈光，時尚型格；天花則用原木色系。床邊設有小書桌及入牆大衣櫃，書桌配以中空設計，方便使用；睡房與客廳之間以木製飾架作間隔，配以可360度旋轉的電視架，廳房均可觀看，增加靈活性。 浴室設計簡約奢華，白色暗條子紋牆身襯托銅色鏡櫃及深灰色石紋洗手盤櫃。配備德國Hansgrohe衛浴產品，企缸更採用意大利高級浴屏門，同時以黑白兩款雲石紋磚舖砌牆身，盡顯設計心思，亦配上德國著名品牌Stiebel Eltron電熱水爐及貼心裝設Panasonic Nanoe X浴室寶。