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2024-05-21 14:41:33

JW王灝兒分手｜靠自己首置做業主 年初擲950萬進駐渣甸山

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JW王灝兒分手｜靠自己首置做業主 年初擲950萬進駐渣甸山

JW王灝兒分手｜靠自己首置做業主 年初擲950萬進駐渣甸山

現年33歲的王灝兒(JW)與前卓悅太子爺葉韋彤(Tarzan)拍拖約6年，即使男友男友因家族生意問題，於去年27日被法庭頒發破產令，JW同日推出歌曲《陪你》以示不離不棄，並曾堅定宣告：「我哋講心唔講金」。然而，今日(21)中午在社交平台宣布回復單身，寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」，意指經歷了13年的拍拖生涯後，差點忘記單身的感覺，示意已經與Tarzan分手。

2010年出道的JW，同年樂壇頒獎典禮囊括三台新人女歌手的獎項，獲媒體評價其為「樂壇小天后」。入行迄今已14年，除演藝事業發展愈來愈好，近年更積極開拓其他財路，如去年進軍餐飲行業，與友人合資6位數開設以泰國椰子主題甜品茶飲店「茶大椰」做老闆娘，今年再開分店。另外，今年更晉升業主行列，於農曆新年前夕斥資950萬元購入春暉道大坑台，進駐渣甸山豪宅區。

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用自己出道迄今投資及積蓄入市

據悉，JW購入單位實用面積約567方呎，兩房間隔，成交價950萬元，呎價約16,755元。據土地註冊處資料顯示，登記買家為王灝兒，以首置身份入市，僅支付32萬元從價印花稅。她接受傳媒訪問時稱，一直想有自己的家，入市是用自己出道迄今的投資及積蓄，認為現在是入市的時機。

資料顯示，大坑台位於大坑半山春暉道5號，1975年5月入伙，樓齡約49年，共有2座，提供240伙，單位實用面積由511至626方呎。

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