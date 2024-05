JW王灝兒分手｜靠自己首置做業主 年初擲950萬進駐渣甸山

現年33歲的王灝兒(JW)與前卓悅太子爺葉韋彤(Tarzan)拍拖約6年,即使男友男友因家族生意問題,於去年2月7日被法庭頒發破產令,JW同日推出歌曲《陪你》以示不離不棄,並曾堅定宣告:「我哋講心唔講金」。然而,今日(21日)中午在社交平台宣布回復單身,寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」,意指經歷了13年的拍拖生涯後,差點忘記單身的感覺,示意已經與Tarzan分手。

2010年出道的JW,同年樂壇頒獎典禮囊括三台新人女歌手的獎項,獲媒體評價其為「樂壇小天后」。入行迄今已14年,除演藝事業發展愈來愈好,近年更積極開拓其他財路,如去年進軍餐飲行業,與友人合資6位數開設以泰國椰子主題甜品茶飲店「茶大椰」做老闆娘,今年再開分店。另外,今年更晉升業主行列,於農曆新年前夕斥資950萬元購入春暉道大坑台,進駐渣甸山豪宅區。