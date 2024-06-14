NOVO LAND第3B期價單、示範單位、平面圖 屯門新盤懶人包(有片)｜不斷更新

NOVO LAND第3B期懶人包 一文睇清價錢、樓書平面圖、示範單位、周邊配套

新鴻基地產(016)旗下屯門區約20年以來最大型私人發展項目「NOVO LAND」分6期發展，涉及14座住宅大樓，合共提供4,585伙，迄今累沽近2,800伙屬近兩年銷量最佳新盤，項目第3B期新近以「無敵貼市價」登場，創目前系內最平一期。am地產特意為讀者準備「NOVO LAND」第3B期懶人包，一文睇清「NOVO LAND」第3B期價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。 NOVO LAND 第 3B 期戶型分布、平面圖、車位 「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分相連的A、B兩翼。第1座標準樓層每層設12伙及3部升降機。第2A座及第2B座標準樓層每層分別設10伙及8伙，各設3部升降機。 戶型分布方面，當中佔約73%屬兩房或以下單位；單計兩房設有360伙或約47%，實用面積介乎400至472方呎。一房則提供173伙，實用面積介乎292至303方呎；而開放式單位僅設28伙，實用面積由232至253方呎。至於三房單位提供170伙，實用面積介乎512至908方呎，涵蓋6種戶型。另設38伙特色單位，實用面積由232至1,390方呎。 全盤面積最細單位為第2A座2樓E室及35樓E室，實用面積232方呎，開放式間隔，當中2樓E室外連158方呎平台。而面積最大單位為第2A座35樓A1室，實用面積1,390方呎，四房間隔，連568方呎平台，以及849方呎天台，可經單位內設私人樓梯抵達。項目停車位位於地庫1樓及2樓，合共提供111個住宅停車位。項目預計關鍵日期為2025年4月30日。 ⇊ NOVO LAND 第 3B 期平面圖 ⇊

NOVO LAND 第 3B 期示範單位 「NOVO LAND」第3B期共提供4個示範單位，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎303至697方呎。一房交樓標準示範單位以第1座18樓B室為藍本改造，實用面積303方呎，包含一個連接客廳22方呎露台，層與層之間的高度約為2.85米、3.05米及3.15米。單位大門採用防火實心木門設計，大門旁設有高身儲物櫃，內附多格層板，櫃面配有USB電插座，方便住戶手機充電及擺放常用小物。客飯廳呈長方形設計，寬約2.5米。地板採用淺色石紋瓦鋪砌，客飯廳與露台相接，採用落地玻璃趟門設計。單位採用開放式廚房設計，設置長形工作檯面，洗滌盤更貼心配備疏水卷軸，配襯高雅象牙白色及木紋色廚櫃，用餐時，住戶拉出餐桌，放置椅子後，即變成用餐區，亦可作為延伸工作檯面。 NOVO LAND第3B期一房 實用面積303方呎 兩房單位包括以第1座18樓C室為藍本改造的連裝修示範單位，實用面積453方呎。還有以第1座18樓H室為藍本改造的無改動交樓標準示範單位，兩房間隔，實用面積417方呎。連裝修單位以「北歐復古磚紅」為主題，全屋以原木裝飾為主調，再配以優雅復古的磚紅色作點綴，襯以木質家具及具藝術感的配飾擺設。客飯廳呈長方形設計，長約5.18米，寬約2.45米，方客廳以樸實優雅的原木色風琴形狀方格配搭磚紅色包邊牆身。飯廳選用磚紅色檯面的長形四人餐桌，配上淡藍色餐椅，餐桌旁採用金屬色半圓鏡面設計。地板以淡雅的白色地磚鋪砌，與屋內磚紅色主調的非凡設計互相交錯。客廳放置高雅的象牙白色絨面梳化，配上型格的拼色格紋地毯，擺放灰色幾何造型茶几後，仍空間闊落，沙發背後牆身採用鏡面設計，客廳另一端放置時尚奶茶色地櫃，擺放藝術畫作。 單位採用開放式廚房設計，與客廳營造輕鬆餐廚互動空間。廚房呈L形設計，廚櫃分別以紅白兩色為主調，配以白色人造石工作檯面；洗滌盤配備疏水卷軸，並設有完善的廚房設備，包括一系列Siemens七合一微蒸烤焗爐、雪櫃、抽油煙機及電磁爐、以及Whirlpool洗衣乾衣機。更設置有TP-LINK 路由器以及LifeSmart智慧中心，預設智能家居平台。 NOVO LAND第3B期兩房 實用面積453及417方呎

NOVO LAND 第 3B 期 價單 首張價單：提供154伙 折實平均呎價 11598 元 「NOVO LAND」第3B期於6月11日公布首張價單，涉及154伙，涵蓋10伙開放式、10伙一房、114伙兩房及20伙三房，實用面積介乎252至543方呎。單位單位定價由351.5萬至745.9萬元，呎價介乎13,034元至14,459元。首張價單提供兩種付款計劃，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由298.77萬至634.01萬元，折實呎價介乎11,079元至12,290元，折實平均呎價11,598元，較去年5月推出的項目第2A期折實平均呎價13,598元，相隔約1年低約14.7%；更屬「NOVO LAND」目前已推出應市的期數最平。新地副董事總經理雷霆形容首批單位定價屬「無敵貼市價」，表示已考慮今期單位坐向、景觀等因素。值得一提，是次新推「King's Key S+125」樓按貸款，若符合所須指定條件，貸款金額最高可達現有物業樓價的125%。 首張價單入場單位為Fiskars第2A座3樓E室，實用面積252方呎，開放式間隔，折實售價298.77萬元，折實呎價約11,856元。至於一房入場單位為Fiskars第2A座3樓F室，實用面積303方呎，折實售價365.67萬元，折實呎價約12,068元。兩房最低售價單位為Fiskars第2B座3樓F室，實用面積416方呎，折實售價480.67萬元，折實呎價約11,555元。三房最低售價為Fiskars第2A座3樓H室，實用面積543方呎，折實售價608.51萬元，折實呎價約11,206元。 該盤自2022年7月起展開推售，迄今已推出4個期數。2022年7月推售的1A期，當時首批折實平均呎價約13,188元；同年8月再推售1B期，首批折實平均呎價約13,998元；至去年2月推售2B期，首批折實平均呎價約13,288元；去年5月推售2A期，首批折實平均呎價約13,598元。因此，今期折實平均呎價11,598元，為已應市的4個期數中最平。

NOVO LAND 第 3B 期會所 「NOVO LAND」自設會所「NOVO Resorts」由國際名師 Richards Basmajian Interiors Limited，結合日本Design Post、日本Strickland Inc.及泰國TROP: terrains+open space團隊主理。「NOVO Resorts」度假式園林住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，由「Poolside Club」、「Garden Club」及「Skywalk」三個部分組成，配備88項設施，並設有101件藝術品。 「Poolside Club」大部分設施早前已開放使用，25米室內恆溫「Shimmery Pool極光星池」已全面開放，而「Garden Club」部分設施亦已落成，包括兩大活動室「The Master Chef嚐藝坊」及「Bistro Harmony臻雅坊」，房間連接戶外「Grill Lounge燒閒雅座」，適合家庭及朋友歡聚。 「Garden Club」更備有多項動態設施，包括設有約6,600方呎多用途運動場地，面積媲美比賽場地的籃球/排球/羽毛球場「Sports Arena動樂館」、設施先進齊備的「All You Can Gym酷動健身館」、兼備空中及牆繩瑜伽設備的「Flying YOGA飛躍瑜伽室」、備有英式桌球枱及飛鏢設備的「Spin & Bull Base錦標天地」、壁球/乒乓球室「Sport Hub 體藝運動間」及戶外「Yoga Deck綠茵瑜伽」，加上「Skywalk」的兒童戶外樂園「The Net Challenge繽紛繩網陣」及「Hoppers Fun Space 童樂蛋基地」及「Zippy Zipline飛索天地」，以及多個全齡戶外健身設備。 「NOVO LAND」物業管理公司「WeSpire」計劃在夏季舉辦夏日水上嘉年華，以及約60個不同類型的興趣班，為住客創造充滿歡樂的暑假。更將陸續開始組織不同的球隊參加比賽，包括籃球、乒乓球、羽毛球等，加強住戶之間的連繫。就即將舉行的節日及大型體育賽事，團隊亦會舉辦工作坊及其他活動讓住戶參加，包括父親節之「親子香薰蠟燭工作坊」、配合巴黎奧運會籌備「親子奧林匹克運動會」，以及和住戶在會所觀賞各項大型國際體育賽事，增加節日氣氛。