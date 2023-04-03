中年好聲音｜龍婷rock女上身 林鉫徫暗黑化妝 吳大強回勇成MVP

向來選唱柔情歌曲嘅龍婷，以皮褸rock女造型唱出《特別的愛給特別的你》，被張佳添盛讚有突破。而全晚都嗌交嘅肥媽同伍仲衡睇法各異，肥媽認為龍婷唱得有穿透力，但伍仲衡就希望可以有更溫柔嘅演繹。最終龍婷拎到84分。

支嚳儀《頭髮亂了》加Rap

吉吉再次自彈自唱，今次揀咗王菲嘅《我願意》，聽落幾舒服。俾分有啲「手緊」嘅杜德偉認為吉吉唱嘅時候「乸埋口面」，好在後來有一下應該望住佢太太嘅笑容起死回生。而周國豐都認為，吉吉拎結他自彈自唱係合理，只係成個版本聽落有啲慘情，要加返啲溫暖感。話雖如此，但係評判都俾到84分，同龍婷同分。

上次以澎湃嘅《上海灘》拎到最高分之後，李佳轉陣選唱張學友感情較為幼細嘅《她來聽我的演唱會》。張佳添認為李佳高音位聲線運用同張學友有出入，加上投入度未夠，令佢覺得只係OK，但李佳作為唱將，相信要改善唔難。而杜德偉劈頭就大讚李佳笑容可掬，佢亦俾到18分。呢首歌令李佳得到82分，足以過關但暫時落後俾勁敵龍婷。

又係唱張學友，咁高難度嘅《頭髮亂了》支嚳儀又能唔能夠駕馭呢？Venus就話因為好鍾意首歌夠funk，仲搵左《聲夢傳奇2》嘅文佐匡（Sean)幫手寫英文rap詞。搞咗咁多不過只係得到77分，伍仲衡直言用呢首歌跳出comfort zone係「跳海」，一來冇groove二來唱得比較硬，仲踢爆支嚳儀第一次唱rap，認為唔應該比賽做從未做過嘅事。跳唱出身嘅杜德偉更加話支嚳儀一出場嘅舞步唔夠力度已經輸，而且冇用盡成個台嘅表演空間。