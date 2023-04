中年好聲音｜龍婷rock女上身 林鉫徫暗黑化妝 吳大強回勇成MVP

Bill哥哥成全晚最高分

本身排名包尾嘅涂家堯,今次演出四平八穩,曲尾仲加入一句讀白,連肥媽都讚唔錯。分數上有78分,未能夠幫佢爭取更多排名分。杜德偉認為涂家堯未能將呢首歌寂寞嘅味道唱出,而周國豐就建議家堯單純地將歌中感情唱出來會更感動。

黑馬嘅顏志恒唱得相當有火,而分數有80分,都應該可以保住前六位置。張佳添欣賞顏志恒勇於嘗試,但係佢同周國豐都認為演繹上怒火太多,令顏志恒聲線同音準都出事。而肥媽同伍仲衡就再次為分數嗌交,唉。

前兩集有啲失準嘅Bill哥哥,聰明地以熟練嘅Bossa Nova曲風演繹,仲加入英文歌You are the Sunshine of My Life,當堂重拾水準,仲以89分成為全晚最高分。杜德偉再次講出重點,佢話吳大強有表演者應有特色,令人記得佢嘅形象。