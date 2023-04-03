中年好聲音｜龍婷rock女上身 林鉫徫暗黑化妝 吳大強回勇成MVP

TVB《中年好聲音》進入9強賽，亦係以累積排名得分賽爭取決賽資格嘅第二場賽事，今集唔少參加者都試新曲風，究竟邊個成功？
向來選唱柔情歌曲嘅龍婷，以皮褸rock女造型唱出《特別的愛給特別的你》，被張佳添盛讚有突破。而全晚都嗌交嘅肥媽同伍仲衡睇法各異，肥媽認為龍婷唱得有穿透力，但伍仲衡就希望可以有更溫柔嘅演繹。最終龍婷拎到84分。
支嚳儀《頭髮亂了》加Rap
吉吉再次自彈自唱，今次揀咗王菲嘅《我願意》，聽落幾舒服。俾分有啲「手緊」嘅杜德偉認為吉吉唱嘅時候「乸埋口面」，好在後來有一下應該望住佢太太嘅笑容起死回生。而周國豐都認為，吉吉拎結他自彈自唱係合理，只係成個版本聽落有啲慘情，要加返啲溫暖感。話雖如此，但係評判都俾到84分，同龍婷同分。
上次以澎湃嘅《上海灘》拎到最高分之後，李佳轉陣選唱張學友感情較為幼細嘅《她來聽我的演唱會》。張佳添認為李佳高音位聲線運用同張學友有出入，加上投入度未夠，令佢覺得只係OK，但李佳作為唱將，相信要改善唔難。而杜德偉劈頭就大讚李佳笑容可掬，佢亦俾到18分。呢首歌令李佳得到82分，足以過關但暫時落後俾勁敵龍婷。
又係唱張學友，咁高難度嘅《頭髮亂了》支嚳儀又能唔能夠駕馭呢？Venus就話因為好鍾意首歌夠funk，仲搵左《聲夢傳奇2》嘅文佐匡（Sean)幫手寫英文rap詞。搞咗咁多不過只係得到77分，伍仲衡直言用呢首歌跳出comfort zone係「跳海」，一來冇groove二來唱得比較硬，仲踢爆支嚳儀第一次唱rap，認為唔應該比賽做從未做過嘅事。跳唱出身嘅杜德偉更加話支嚳儀一出場嘅舞步唔夠力度已經輸，而且冇用盡成個台嘅表演空間。
Bill哥哥成全晚最高分
本身排名包尾嘅涂家堯，今次演出四平八穩，曲尾仲加入一句讀白，連肥媽都讚唔錯。分數上有78分，未能夠幫佢爭取更多排名分。杜德偉認為涂家堯未能將呢首歌寂寞嘅味道唱出，而周國豐就建議家堯單純地將歌中感情唱出來會更感動。
黑馬嘅顏志恒唱得相當有火，而分數有80分，都應該可以保住前六位置。張佳添欣賞顏志恒勇於嘗試，但係佢同周國豐都認為演繹上怒火太多，令顏志恒聲線同音準都出事。而肥媽同伍仲衡就再次為分數嗌交，唉。
前兩集有啲失準嘅Bill哥哥，聰明地以熟練嘅Bossa Nova曲風演繹，仲加入英文歌You are the Sunshine of My Life，當堂重拾水準，仲以89分成為全晚最高分。杜德偉再次講出重點，佢話吳大強有表演者應有特色，令人記得佢嘅形象。
林憶蓮嘅歌向來難以超越，而向來咬字清晰嘅羅啟豪，今次被張佳添點評因為咬字呢一點而影響演繹流暢度。肥媽更直言「英國豪」次次都向高難度挑戰，對參賽不利。唯獨杜德偉反而欣賞羅啟豪old school嘅風格，甚至俾到18分。結果羅啟豪有79分，中規中矩。
力量型嘅林鉫徫化晒黑色眼妝唱迷幻風格嘅 《眼色》，俾杜德偉認為有啲「老江湖」，但係音域之廣連杜都佩服。巧合地每位評判都俾16分，令林鉫徫以80分繼續留喺8強。
今集MVP毫無懸念由吳大強贏得，加上係全晚最高分，令佢一舉拎到12分追返上第3位。而今集排尾2嘅涂家堯，喺累積排名得分賽制之中被淘汰。至於整體排名，李佳同龍婷分佔前2位，分數亦開始拋離，應該穩陣入決賽。而暫時林鉫徫排第7，支嚳儀排第8，成為下一集出局高危人士。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈