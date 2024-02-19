中年好聲音2︱古淖文獲93分 張佳添 陳慧嫻大讚唱歌有進步

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》，昨晚播出第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》最終古淖文獲得93分成為全晚最高分，獲得85分的陳俞霏和獲得82分的鄭梓浩，暫時跌入危險區。

中萄混血兒古淖文，獻唱歌曲《不如不見/Desperado》，他將歌曲的廣東話與英文版本完美融合，加上真摯的演出成功感動評審，最終獲93分亮眼佳績。「古粉」陳慧嫻再度化身小迷妹，大嗌冧豬：「你超級投入呢隻歌，好感動到我，你聲音好好聽，你唱《戀戀風塵》有啲震，但呢隻歌你好smooth，只能夠講咁多，冧冧豬呀！」張佳添評語：「《Desperado》呢隻歌我好鍾意，咁我鍾意呢隻歌會挑剔啲，但我聽吓聽吓跟住你唱喎，你唱英文開得好好，到你唱廣東話時我諗會唔會格格不入呢？點知你又好順咁入到去，你英文、廣東話都係保持住個好靚嘅tone，呢樣唔容易，搞到我唔係好為意你唱緊咩語言，我已經入咗你嘅音樂語言。」