中年好聲音3決賽｜李金凱認與無綫簽約 覺得劉洋名次可以更高

《中年好聲音3登峯之戰》結果出爐，由黃博奪得冠軍，張與辰獲得亞軍，劉洋就得季軍。李金凱大熱鬧灶，他表示沒有感到不開心，能夠在這麼大的舞台表演已經很好，只是遺憾唱少了兩首歌，他相信下次還有機會唱給大家聽。

他自覺今次的表現有少少瑕疵，「這就是現場直播的魅力！有失誤就是直播的魅力。」如以10分滿分去計算，他自覺有他8分，仍有進步的地方，認為在一些細節沒有處理好，他覺得可能是緊張了一點點及興奮影響。對於三甲的人選，他也覺得是黃博、張與辰及劉洋。對於劉洋奪得季軍，他覺得對方的名次可以高一些，更笑謂劉洋拿了3萬元獎金，應該要請他食飯一個月。

已視香港為老家

問到他未來的計劃，他說︰「我會經常來香港，因為這裡已經是我的家，是我的老家！有這麼多支持我的家人，我一定會常常回來！這裡是非常適合我！節奏、美食都很適合我！」他指今次比賽收穫很多，坦言沒想過這麼多觀眾聽他的歌聲時會流淚，自己的歌聲可以打動到他們，令他們愛上他的歌聲，整件事感覺非常神奇！他坦言已視評審、支持者都是自己的家人。對於他有不少人生金句在比賽中分享，他表示希望日後可以說多些搞笑事情。

已跟無綫簽約

談到合約問題，李金凱直認有跟無綫簽約，他說︰「這個舞台讓很多人都看見我們，喜歡我們，我們還是要知恩圖報，不能說風火了一把，很開心就拍拍屁股走人，不能這樣。」問到簽約要做甚麼，他說︰「唱歌，搞搞下笑，甚麼都可以。」提到未來會跟不同無綫的人合作，他竟然想到拍《愛．回家之開心速遞》，他表示不用是重要角色，可以扮演沒有手的病人。他亦直言甚麼都可以嘗試，亦明白自己做演員不容易，但相信拍一些短片都沒有問題，自己過去也有一直拍短片。