中年好聲音3 ｜丁丁趙浚承爭入最後7強 王鄭浚仁自揭A0嚇到海兒天然呆

至於,趙浚承這次表現亦給出了驚喜,未知是否愛妻難得親臨現場打氣,趙浚承以超澎湃感情獻唱《Forever Love》,演繹既真摯又動人,不但令肥媽、海兒及王馨平哭成淚人,就連張佳添亦笑言因為趙浚承的演繹而開始相信婚姻,令原本哭得投入的3位女評審,忍不住哈哈大笑,張佳添:「趙浚承,你差啲令我相信番婚姻,功德無量呀!你亦都令我好羨慕你,你人生裏面可以遇到一個女人,令到你咁死心塌地咁愛佢。你今日啲高音好靚、冇緊到喉嚨,同埋個能量係Power of love,What can I say?」王馨平:「你今日使出咗降龍十八掌嘅功夫,簡單真摯,中咗我心。」肥媽:「真係感覺到佢對住老婆唱嗰種真情forever love,你一唱我已同王老師講佢老婆一定喺度,你feel到佢係同緊一個人講嘢。海兒:「今次你係冇保留嘅,可能你知道(有機會)係last chance,我feel到你係為佢哋而唱。」



至於向來以技巧取勝的王鄭浚仁,是集獻唱《I Will Always Love You》繼續大晒無敵唱功,並獲周國豐及張佳添一再給予肯定,張佳添:「我哋聽到你有好靚嘅聲,你好識用聲、好有技巧。」搞笑的是,王鄭浚仁與評審互動期間坦承自己沒有「正式拍過拖」,嚇到海兒O了嘴兼忍不住問:「係咪真㗎?」