中年好聲音3 ｜丁丁趙浚承爭入最後7強 王鄭浚仁自揭A0嚇到海兒天然呆

《中年好聲音3》本周日(4日)7強即將誕生，亦是總決賽前夕最後一個回合，主題為「經典情歌」，這集更有嘉賓評審王馨平。由於頭4名參賽者黃博、張與辰、劉洋及陳芷盈的累積分數，已拋離其餘4位參賽者一大截，今集焦點主要集中於榜尾的占士丁丁、王鄭浚仁及趙浚承如何出盡全力爭入7強。 之前憑獻唱張學友經典歌曲《李香蘭》而贏盡好評的丁丁，這次再次揀選學友的經典情歌《妳的名字我的姓氏》應戰，結果獲一致肯定唱廣東歌比唱英文歌更出色。張佳添笑言，作為男人的他也聽到好冧：「事實證明，你每次唱張學友都唔會令我哋失望。比起你開頭唱《李香蘭》，你真係開始發揮到你嘅廣東話，我有時直情唔記得咗原來你係唔識廣東話。我好少聽男人唱情歌係冧嘅，今日我係冧嘅。」肥媽：「佢唱到一半我已經開始眼紅，同埋Feel到佢個感情，由一個完全唔識中文嘅人去唱，要去表達呢個感情係好難好難。」王馨平：「雖然佢可能唔係好知道歌詞嘅意思，但somehow佢處理嗰啲字時，有畀到我一啲驚喜，原來有啲廣東字可以咁唱架喎，我好appreciate。」

至於，趙浚承這次表現亦給出了驚喜，未知是否愛妻難得親臨現場打氣，趙浚承以超澎湃感情獻唱《Forever Love》，演繹既真摯又動人，不但令肥媽、海兒及王馨平哭成淚人，就連張佳添亦笑言因為趙浚承的演繹而開始相信婚姻，令原本哭得投入的3位女評審，忍不住哈哈大笑，張佳添：「趙浚承，你差啲令我相信番婚姻，功德無量呀！你亦都令我好羨慕你，你人生裏面可以遇到一個女人，令到你咁死心塌地咁愛佢。你今日啲高音好靚、冇緊到喉嚨，同埋個能量係Power of love，What can I say？」王馨平：「你今日使出咗降龍十八掌嘅功夫，簡單真摯，中咗我心。」肥媽：「真係感覺到佢對住老婆唱嗰種真情forever love，你一唱我已同王老師講佢老婆一定喺度，你feel到佢係同緊一個人講嘢。海兒：「今次你係冇保留嘅，可能你知道(有機會)係last chance，我feel到你係為佢哋而唱。」



至於向來以技巧取勝的王鄭浚仁，是集獻唱《I Will Always Love You》繼續大晒無敵唱功，並獲周國豐及張佳添一再給予肯定，張佳添：「我哋聽到你有好靚嘅聲，你好識用聲、好有技巧。」搞笑的是，王鄭浚仁與評審互動期間坦承自己沒有「正式拍過拖」，嚇到海兒O了嘴兼忍不住問：「係咪真㗎？」