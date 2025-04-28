中年好聲音3︱劉洋放棄火鍋店來港追夢 李金凱每次坐7.5小時車參賽

昨晚播出的一集《中年好聲音3》，特別之處在於附有9強參賽者各具特色的個人外景拍攝，讓觀眾對他們有更深入的認識及了解。9條片中，劉洋及李金凱有一個共通點，就是他們為了參加《中年3》下了很大決心的同時，也付出了不少時間。

本身在內地有火鍋店生意的劉洋，為了一心一意參賽，將食店生意交給好友及員工打理：「這次比賽我把在店裏的工作也放下了，真的要感謝我的好朋友跟店內所有的員工，謝謝他們的支持。」感人的是，食店員工除甘心當老闆最強後盾，還專誠拍片為劉洋打氣，齊聲叫老闆「放心去闖，我們等你好消息」，相當感人。昨晚，劉洋亦不負眾望，獻唱「愈唱愈強版」《後來》，重槌出擊兼豪情拉咪，搞喊肥媽及車婉婉之餘，亦獲得96分第三高分，分數僅次於99分的張與辰及97分的王鄭浚仁。