中年好聲音3︱劉洋放棄火鍋店來港追夢 李金凱每次坐7.5小時車參賽

唱《歸來吧》悼念同學

至於每次都要坐至少7.5小時車來港參與《中聲3》綵排及錄影的李金凱,對於每次都要跨越1,200多公里追夢覺得相當值得:「因為每次來香港都是做自己喜歡的事,喜歡的事情就去做,盡量不留遺憾,不辜負自己、不辜負生命。」向來極有詩意的李金凱,昨晚獻唱《歸來吧》時充滿感情,唱畢後更感性謂:「我從小學的時候,就有同學離開我,陸續離開……我在這裏用歌聲向天國的他們喊話歸來吧,來我心裏。」

占士丁丁視香港為家

表面看似不羈的占士丁丁,私下原來是cooking man,除了熱愛下廚,更愛到街市買餸,片段中他與不少街坊均老友鬼鬼,足見他是熟客,占士丁丁亦坦言視香港為自己的家:「This is my home啦!」愛搞花臣的占士丁丁,昨晚獻唱《Take me to your heart》時大玩除衫,令海兒再度深陷害羞之中:「我真係好似人生第一次睇人唱歌,係有人會望住我隻眼嚟除衫。」丁丁事後透露,原來他因為患了重感冒一度失聲,要在比賽前一天到醫院打類固醇針開聲,他坦言不事先透露病情是因不想得到的分數是同情分,十分專業,丁丁:「I don’t want judges’ sympathy,I just want to get through it.」