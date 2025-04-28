中年好聲音3︱劉洋放棄火鍋店來港追夢 李金凱每次坐7.5小時車參賽

昨晚播出的一集《中年好聲音3》，特別之處在於附有9強參賽者各具特色的個人外景拍攝，讓觀眾對他們有更深入的認識及了解。9條片中，劉洋及李金凱有一個共通點，就是他們為了參加《中年3》下了很大決心的同時，也付出了不少時間。
本身在內地有火鍋店生意的劉洋，為了一心一意參賽，將食店生意交給好友及員工打理：「這次比賽我把在店裏的工作也放下了，真的要感謝我的好朋友跟店內所有的員工，謝謝他們的支持。」感人的是，食店員工除甘心當老闆最強後盾，還專誠拍片為劉洋打氣，齊聲叫老闆「放心去闖，我們等你好消息」，相當感人。昨晚，劉洋亦不負眾望，獻唱「愈唱愈強版」《後來》，重槌出擊兼豪情拉咪，搞喊肥媽及車婉婉之餘，亦獲得96分第三高分，分數僅次於99分的張與辰及97分的王鄭浚仁。
唱《歸來吧》悼念同學
至於每次都要坐至少7.5小時車來港參與《中聲3》綵排及錄影的李金凱，對於每次都要跨越1,200多公里追夢覺得相當值得：「因為每次來香港都是做自己喜歡的事，喜歡的事情就去做，盡量不留遺憾，不辜負自己、不辜負生命。」向來極有詩意的李金凱，昨晚獻唱《歸來吧》時充滿感情，唱畢後更感性謂：「我從小學的時候，就有同學離開我，陸續離開……我在這裏用歌聲向天國的他們喊話歸來吧，來我心裏。」
占士丁丁視香港為家
表面看似不羈的占士丁丁，私下原來是cooking man，除了熱愛下廚，更愛到街市買餸，片段中他與不少街坊均老友鬼鬼，足見他是熟客，占士丁丁亦坦言視香港為自己的家：「This is my home啦！」愛搞花臣的占士丁丁，昨晚獻唱《Take me to your heart》時大玩除衫，令海兒再度深陷害羞之中：「我真係好似人生第一次睇人唱歌，係有人會望住我隻眼嚟除衫。」丁丁事後透露，原來他因為患了重感冒一度失聲，要在比賽前一天到醫院打類固醇針開聲，他坦言不事先透露病情是因不想得到的分數是同情分，十分專業，丁丁：「I don’t want judges’ sympathy，I just want to get through it.」