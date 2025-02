中年好聲音3︱陳芷盈唔認似王菀之 黃博被批唔夠放分數卻有驚喜

而被周國豐封為「女大魔王」、向來擅長唱情歌的黃博,在本回被分派到「勁歌組」,直言初時「腦袋空白」不知揀選哪首歌曲,最終決定嘗試跳出comfort zone獻唱英文歌《Can’t Take My Eyes Off You》,最終惹來不少批評,黃凱芹指她「唔夠奔放」、陳奐仁狠批尾段「九唔搭八」,但仍對黃博唱歌功力予以肯定:「識得扭音,係靚嘅,好好練習可以唱到容祖兒咁。」令人更好奇黃博最終成績。