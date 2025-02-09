中年好聲音3︱陳芷盈唔認似王菀之 黃博被批唔夠放分數卻有驚喜

今晚8時播出的一集《中年好聲音3》，是27強最終回合競賽，將分為一個「勁歌組」和兩個「悲歌組」演出，據知今集將開出超驚人天花板分數，高分程度直逼去年憑唱英文歌《Feeling Good》，奪得99分超高分的古淖文。

得悉分數後激動淚灑舞台

有「中3王菀之」之稱的陳芷盈，獻唱台灣歌手辛曉琪的《領悟》，對於被封「中3王菀之」，芷盈坦言不覺得自己似對方，並透露平日唱慣慘情歌。她又指有將過往失戀的心酸情緒放在演出上，希望能唱出慘情＋放生的感覺。全程投入獻唱的芷盈，當得悉分數後激動落淚，連在旁的車婉婉也感觸得眼濕濕。