中年好聲音3︱黃博99分第三奪MVP 占士丁丁唱廣東歌揮低魔王級參賽者

昨晚播出的一集《中年好聲音3》，最高分由「女大魔王」黃博的blues rock風《這一個夜》，以99分近乎完美的天花板分數奪得，並獲阿Lam選為MVP，這已是黃博第三次獲得此獎項。
阿Lam對於黃博演出，給予極高評價，更公開邀請她將來開騷，一起同台合唱此曲：「下次我唱呢隻歌，我要搵你同我唱，你啲喉嚨聲要借嚟畀我哋用吓。」張佳添以「人歌合一」激讚黃博的演出：「You got the blues in your blood！今日咁多人唱阿Lam嘅歌，黃博係第一個我可以用呢四個字形容：『人歌合一』，滿分！」
5位評審中四位給20分滿分，只有周國豐給19分，自認時常反高潮的他點評：「我唯一扣咗好少好少分，呢首其實係傾向比較sad嘅歌，如果慘情少少……」評論未講完，肥媽已拿起膠水樽裝作「爆樽」動作，最有趣是向來斯文正經的海兒加入戰團：「俾多支你。」周國豐笑稱似在女子監獄現場，十分爆笑！
另一個耀眼演出，絕對是本身不懂廣東話的占士丁丁(Dan James)，獻唱《真的漢子》獲得第二高分95分亮麗成績，期間大晒beat box技能之餘，更自設英文rapping環節，成功揮低多位魔王級參賽者，連阿Lam也高舉拇指讚好，並以英文點評：「I like you style，你唱歌的力道恰到好處，真棒。」海兒直言廣東話是世上最難的語言：「咁快嘅歌詞，都背得咁熟，仲要唱到自己style，喺個台度做咁多嘢俾觀眾睇，真係truly amazing！」肥媽對占士丁丁加設beat box和rap部分激讚：「當自己表演嘅，我覺得非常之好。」