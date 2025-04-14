中年好聲音3︱黃博99分第三奪MVP 占士丁丁唱廣東歌揮低魔王級參賽者

昨晚播出的一集《中年好聲音3》，最高分由「女大魔王」黃博的blues rock風《這一個夜》，以99分近乎完美的天花板分數奪得，並獲阿Lam選為MVP，這已是黃博第三次獲得此獎項。

阿Lam對於黃博演出，給予極高評價，更公開邀請她將來開騷，一起同台合唱此曲：「下次我唱呢隻歌，我要搵你同我唱，你啲喉嚨聲要借嚟畀我哋用吓。」張佳添以「人歌合一」激讚黃博的演出：「You got the blues in your blood！今日咁多人唱阿Lam嘅歌，黃博係第一個我可以用呢四個字形容：『人歌合一』，滿分！」