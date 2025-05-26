五索自爆被馬清鏗迫買Hermès 10萬元「包包」唔鍾意送媽咪買餸用

網紅「五索」鍾睿心(Rachel)，與大生銀行主席馬清鏗愈愛愈高調，最近她已多次在短片不避嫌公開與馬先生的甜蜜生活點滴。日前她再拍片為幾個名牌手袋開箱，不過，買回家合共價值逾十萬的手袋，全部都不合她的心意。
片中見五索拎住兩大盒Hermès表示，來個「包包」開箱，並透露每一次去旅行馬先生都會逼她去Hermès買袋，但其實她對這個品牌並沒有好感：「我唔鍾意玩佢嘅制度，佢永遠都唔會講明你有咩袋，佢只會講你配貨嘅話，有機會比123你，其實我冇咁多時間俾你嘥，所以而家我哋轉咗個玩法，如果我哋去旅行，佢有啲咩俾我哋，我哋就會要啦，所以都唔好祈求係一啲好貴嘅袋，好貴嘅袋我只會喺拍賣會到買，因為我唔得閒同你哋玩呢啲遊戲。」
五索先開第一個近7萬元的斜孭袋，並笑指似走鬼袋，表示：「唔鍾意」，其後再開第二個在瑞士購入價值逾4萬元的手挽袋，並大爆：「我媽咪最鍾意著到成身名牌去買餸，啱你去買餸媽咪，呢個就係送俾佢嘅」並續指這個手袋「唔靚，單純係買個牌子」。
開到第三個非Hermès品牌的 「奶粉袋」，五索似乎比較鍾意，並大讚好輕好實用，旁邊卻有把小朋友的聲音表示：「BB用嗰啲(奶)片」，五索則笑言：「尿片媽咪唔會拎㗎啦」不少網民都指她這裡三個手袋加埋已經十多萬，並指她：「有錢就是任性」、「10幾萬，唔鍾意劈埋一邊當垃圾，真係好奢侈」、「又show off啦」。