五索自爆被馬清鏗迫買Hermès 10萬元「包包」唔鍾意送媽咪買餸用



網紅「五索」鍾睿心(Rachel)，與大生銀行主席馬清鏗愈愛愈高調，最近她已多次在短片不避嫌公開與馬先生的甜蜜生活點滴。日前她再拍片為幾個名牌手袋開箱，不過，買回家合共價值逾十萬的手袋，全部都不合她的心意。



片中見五索拎住兩大盒Hermès表示，來個「包包」開箱，並透露每一次去旅行馬先生都會逼她去Hermès買袋，但其實她對這個品牌並沒有好感：「我唔鍾意玩佢嘅制度，佢永遠都唔會講明你有咩袋，佢只會講你配貨嘅話，有機會比123你，其實我冇咁多時間俾你嘥，所以而家我哋轉咗個玩法，如果我哋去旅行，佢有啲咩俾我哋，我哋就會要啦，所以都唔好祈求係一啲好貴嘅袋，好貴嘅袋我只會喺拍賣會到買，因為我唔得閒同你哋玩呢啲遊戲。」



