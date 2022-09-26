人前人後兩個樣？鍾嘉欣加拿大被野生捕獲 網民：平時電視上nice是裝的

38歲嘅鍾嘉欣（Linda）較早前宣布懷有第三胎，目前喺加拿大專心安胎，佢除咗專心照顧家庭之外，亦不時喺個人Youtube頻道及社交網站上載短片及靚相，與網民們分享日常生活。日前有網民喺小紅書上載照片，並表示自己喺溫哥華嘅一間服裝店偶遇鍾嘉欣，唔少網民都表示羨慕及大讚鍾嘉欣有氣質，不過亦有網民話對佢印象麻麻，原因係曾經被拒絕合照。

日前有網民喺小紅書表示喺溫哥華嘅一間服裝店偶遇鍾嘉欣，鍾嘉欣著上白色上衣及西裝褸，配上黑色褲，打扮樸素得嚟又時尚，該網民大讚「我試衣服的時候看到一個孕婦也來試衣服，本來只是在專心地拍自己的穿搭，但是聽到她們在用粵語談論衣服，有人叫她Linda，一轉頭果然是鍾嘉欣，本人很高很美很有氣質！比網上的圖都好看」，之後該網民仲表示自己鼓起勇氣打招呼：「社恐的我終於鼓起了勇氣，問她你是Linda嗎，她點了點頭，衝我揮了揮手打了打招呼。可惜她很着急要走，聽她的同伴用粵語催她試完趕緊走，可能是急着接孩子吧，我就沒好意思要合影。回家發現我不小心用手機拍試衣間的時候拍到一個亂入的她，希望以後能有機會再見到女神。」

網民：平時電視上nice是裝的！

除咗唔少網民表示羨慕及大讚鍾嘉欣有氣質之外，亦有網民表示佢印象麻麻：「她好像是很拒絕合照的 我在小紅書看到幾次大家被拒絕」、「死心吧 她是不會跟你合照的，平時電視上nice是裝的！我跟家人偶遇過她，家人非常有禮貌也沒有強求地意思問她可唔可以合個照，那時候沒有疫情，周圍環境也許可，她卻表現出一副很恐懼我們的樣子拒絕了，莫名其妙，感覺她一點也不親民，自此對她改觀」及「傳言說她和電視的形象是正常的」，同時亦有網民覺得：「一定要合照？她也有拒絕的權力啊 這也莫名其妙 不想被打擾都不行？」及「道德綁架！明星不一定就要合照，又不是工作場合，服了！她就是很社恐很不希望被打擾，那她凶你罵你了嗎？搞笑哦」等等。

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