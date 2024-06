視后佘詩曼忙完拍劇終於有假放,相約「七魔女」好姐妹去泰國充電。愈來愈靚的阿佘在泰國大解放,連日來更新IG分享陽光照,今日更連發兩po穿上三點式迷人照,絕對是近年超級罕見。並留言:「Smiles are little rays of sunshine that brighten lives.」