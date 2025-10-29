余香凝赴東京宣傳電影《雙囍》 與吉岡里帆紅地氈上競豔

由台灣導演導演許承傑執導的電影《雙囍》，昨晚於《東京國際影展》(東京国際映画祭、Tokyo International Film Festival)盛大舉行世界首映，他聯同監製苗華川、主演的劉冠廷和余香凝，以及別演出的日本「國民女神」吉岡里帆驚喜亮相紅地氈，以日本女星滿島光、柴崎幸亦有出席，劉冠廷、余香凝即時變為fans追星。
吉岡里帆，在紅地氈上獲得大批fans支持，紛紛爭相與她合照及簽名，劉冠廷也驚嘆表示：「見識到吉岡里帆在日本的超高人氣。」吉岡里帆席上分享她首次參演海外電影的經驗，「雖然我演出的部分不多，但完整看完後有感受到電影中傳遞出的細膩情感，不只新郎新娘的愛情動人，也有一些有趣幽默的時刻，感受得到電影製作的用心，能夠參與到《雙囍》的拍攝非常開心。」而身為地主的她在行程中貼心照顧劇組，甚至主動擔任日語翻譯，她笑說：「前陣子去台灣時，大家都非常溫暖的迎接我們，所以這趟我希望能跟日本觀眾一起，與台灣《雙囍》的大家做很溫暖的交流。」
余香凝觀影前難掩興奮之情
《雙囍》全球公映，首場465席迅速售罄，劉冠廷與余香凝在觀影前難掩興奮緊張之情，在映後與影迷分享時，劉冠廷透露拍攝當下，自己的小孩剛出生不久，每天收工回到家要立刻切換成新手奶爸身份，「每天收工看著自己小孩的時候，想像那些電影裡親情的情節，其實某種程度上有很大的助力，戲跟人生都會有很多很巧妙的呼應。」
看完電影後余香凝回憶起拍攝點滴，她笑著分享：「因為新娘子的妝要很美、很精緻，所以每天拍攝前都要花兩小時化妝、弄頭髮；電影中非常漂亮的婚紗，實際上很重又很難上廁所，所以我在現場都不敢喝水，但看完首映後，看到在鏡頭上很美的呈現出來，就覺得這些付出都值得了。」真實地透露拍攝辛苦，引起現場一片歡笑。
導演許承傑，透過這趟東京之行與許多影展粉絲近距離互動、交流，他興奮地表示：「很可惜先前《孤味》礙於疫情沒辦法實際親身參與影展，這次能帶著新作《雙囍》來到東京影展格外開心，能從首映的觀眾中獲得了很多有關電影的反饋也是這趟的一大收穫！」