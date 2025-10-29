余香凝赴東京宣傳電影《雙囍》 與吉岡里帆紅地氈上競豔

由台灣導演導演許承傑執導的電影《雙囍》，昨晚於《東京國際影展》(東京国際映画祭、Tokyo International Film Festival)盛大舉行世界首映，他聯同監製苗華川、主演的劉冠廷和余香凝，以及別演出的日本「國民女神」吉岡里帆驚喜亮相紅地氈，以日本女星滿島光、柴崎幸亦有出席，劉冠廷、余香凝即時變為fans追星。

吉岡里帆，在紅地氈上獲得大批fans支持，紛紛爭相與她合照及簽名，劉冠廷也驚嘆表示：「見識到吉岡里帆在日本的超高人氣。」吉岡里帆席上分享她首次參演海外電影的經驗，「雖然我演出的部分不多，但完整看完後有感受到電影中傳遞出的細膩情感，不只新郎新娘的愛情動人，也有一些有趣幽默的時刻，感受得到電影製作的用心，能夠參與到《雙囍》的拍攝非常開心。」而身為地主的她在行程中貼心照顧劇組，甚至主動擔任日語翻譯，她笑說：「前陣子去台灣時，大家都非常溫暖的迎接我們，所以這趟我希望能跟日本觀眾一起，與台灣《雙囍》的大家做很溫暖的交流。」