全民造星V｜花姐批參賽者為最差一屆 AK+Lokman轉身份大感慨

ViuTV選秀真人騷《全民造星V》今日(15日)播出第一集，除了有花姐、陳健安、Jay Fung馮允謙、陳蕾和韋羅莎面試及開會的片段，當中眾人有不少金句，當然還不少得騎呢參賽者的片段令大家笑爆肚。

Lokman+AK憂心忡忡

首集亦播出MIRROR的Lokman及AK，以及ERROR的肥仔與何啟華(Dee)到海外選秀片段，他們在街上尋找有潛質的參賽者時有不少搞笑片段。身為過來人的Lokman及AK表示，自己也是參加這個節目而出道，「我哋會明白佢哋堅持緊咩，佢哋嘅熱血係咩一回事。」AK對參賽者Nelson有不少意見，並謂︰「佢努力好多年，有一定技藝，我唔可以話佢唔好，我驚有嘢搞砸佢，令觀眾唔鍾意佢，佢好難翻身都唔知係幫佢定害佢。」AK坦言自己與Lokman沒資格定人生死。看得出他們選人才時，會額外考慮更多東西。

肥仔稱大馬參加面試的每個人唱歌不俗，但只能選比較突出的人，直言很多時難以選擇。阿Dee則說︰「當日係人哋俾機會我，依家係我俾機會人，好似有啲可能性，又好似可以上到台喎，真係好複雜，應該點表達好呢？」