冼靖峰冇同炎明熹談合約話題 羅毓儀新劇挑戰做Madam

冼靖峰（Archie）與羅毓儀今日（20日）到黃埔出席歌唱比賽活動，現場有多位小學生上台獻唱。Archie與羅毓儀上台分享比賽心得及跟在場觀眾玩遊戲。有不少小朋友認到羅毓儀並大叫她在《愛•回家之開心速遞》角色名字。
Archie稱當年自己也是比賽出身，但在小學年紀未試過，但也很明白他們的緊張，更大讚小朋友很犀利！他們今次是繼《神耆小子》之後再合作，Archie表示像延續「一多」CP的感覺，很開心得到觀眾喜歡。
羅毓儀預告在動漫展會有活動，除了拍攝《愛•回家之開心速遞》外，將會拍攝新劇挑戰做女警。她說：「真係好大挑戰！依家努力操體能，角色同之前好唔同，會有少少動作戲。因為自己個身型關係，都好擔心無說服力，所以都睇好多戲去惡補下！」
Archie早前在IG表示可以為DSE考生做樹窿，他稱收到其中一個訊息是對方收到的結果有落差，他說：「有一個佢想喺三大讀，但有一科必修科唔好，依家連大學都入唔到，好大衝擊。自己當年中文科都好驚唔得，所以我好明嗰種恐懼。其實呢個考試唔係一個終點，只係一個中間一個check point，其實條路幾曲折都好，最重要知道自己做咩，最後都會去到想要嘅嘢。」提到炎明熹的合約問題，Archie表示因為是對方私隱，所以沒有過問太多，但相信只要做好自己，對fans 同觀眾交代便可。