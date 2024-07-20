冼靖峰冇同炎明熹談合約話題 羅毓儀新劇挑戰做Madam

冼靖峰（Archie）與羅毓儀今日（20日）到黃埔出席歌唱比賽活動，現場有多位小學生上台獻唱。Archie與羅毓儀上台分享比賽心得及跟在場觀眾玩遊戲。有不少小朋友認到羅毓儀並大叫她在《愛•回家之開心速遞》角色名字。

Archie稱當年自己也是比賽出身，但在小學年紀未試過，但也很明白他們的緊張，更大讚小朋友很犀利！他們今次是繼《神耆小子》之後再合作，Archie表示像延續「一多」CP的感覺，很開心得到觀眾喜歡。