出年睇咩戲 嚴選2023年最值得期待電影

年尾一定會有大事回顧，但係回望過後亦一定要前瞻。2023年係疫情過後全球生活步入正式復常嘅一年，過去3年各片商將唔少大片押後上映，明年好戲應該會係井噴式爆發。以下係部份心水之選（月份以北美開畫日計） －

1月

M3GAN

Photo Credit: Universal Pictures

AI玩偶由喪親孤女玩伴變成夢魘，早排睇trailer都見到部份場口驚嚇力十足，加上有《恐懼鬥室》溫子仁做監製，有機會成為明年首套票房驚喜作。

2月

蟻俠與黃蜂女 量子狂熱

Courtesy of Marvel Studios

雖然MCU第4階段係睇到有少少要「捱」嘅感覺，但《蟻俠》作為啟動MCU第5階段之作，又會令人想睇下發生咩事。

3月

殺神John Wick 4

Murray Close/Lionsgate

John Wick系列越拍越有，今集搵埋甄子丹落場，之不過奇哥奇洛李維斯先係主菜。

4月

超級瑪利歐兄弟大電影

由game改編成動畫，由孖寶兄弟到瑪利歐，由頂磚撞龜到瑪利奧賽車，由daddy到阿仔嘅童年回憶一次過串連。《壞蛋獎門人》嘅出品公司Illumination打造，睇往績有信心。

5月

銀河守護隊3

銀河守護隊3

云云MCU作品，《銀河守護隊》呢條線係小編心水，玩懷舊玩outcast變英雄，比起其他超級英雄片多一份質感。呢集係《銀》收隊之作，冇得唔睇。

狂野時速10

當年一套二線頭一線尾嘅賽車動作片，居然拍到第10集，卡士仲越玩越大，今集有《水行俠》Jason Mamoa同Marvel隊長Brie Larsson加入。未上映新聞一大堆，導演林詣彬開鏡之後劈炮，又傳出製作費狂超支升到3億4千萬美金，突然覺得張戲飛值咗。

6月

閃電俠

(Image by Warner Bros)

那邊廂嘅DC宇宙又多一套超級英雄片。Ben Affleck同 Michael Keaton兩代蝙蝠俠同時回歸，最緊要係睇早排麻煩多多嘅Ezra Miller表現如何，而家華納換人易角時時發生，一個唔該真係冇下集。

7月

職業特工隊7

職業特工隊7

睇完《壯志凌雲︰獨行俠》，好期待湯爺再破票房紀錄。人地Tom Cruise 60歲都為呢套戲跳幾百次skydive，我地有咩藉口唔努力？

奧本海默

「唔用CG拍核試」呢單嘢已經係賣點啦吓話。一個Christopher Nolan都請你唔郁的話，有齊Florence Pugh、Emily Blunt、Iron Man羅拔唐尼同麥迪文，夠做啦啩。

芭比

唔係用甜美合家歡手法呈現「豬妹教母」故事，《小婦人》導演Greta Gerwig出手，應該會有唔少女性自強自愛訊息，睇埋trailer更覺電影應該不按牌理出牌得好緊要。夠怪，like。

9月

叛諜裁判3

原因只為呢5個字︰丹素華盛頓。

10月

驅魔人

50年前嘅恐怖片經典，細個睇重播都覺得驚，入戲院睇應該好難受。今年會由David Gordon Green翻拍，希望keep到嗰種「驚喜」。

11月

沙丘瀚戰2

再一次對住個大銀幕目瞪口呆。今集會有Florence Pugh加盟，當然繼續有「甜茶」Timothée Chalamet 同 Zendaya

12月

Wonka

《朱古力獎門人》前傳，Willy Wonka點樣遇到擅長整朱古力嘅Oompa Loompas，從而開展佢嘅事業呢？呢套又係有「甜茶」做男主角，但導演唔係Johnny Depp版《朱古力獎門人》嘅Tim Burton，而係Paddington嘅Paul King。

水行俠之失落王國

年尾大片，邊有理由唔睇。到底Amber Heard嘅戲份會cut剩幾多？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載