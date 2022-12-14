堅持打真軍 Christopher Nolan拍《奧本海默》唔做CG 核試戲份堅炸

Christopher Nolan改編普立茲獎小說American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer嘅新作《奧本海默》下年7月先上映，但係宣傳工作已經啟動，IMAX版本預告片將會喺即將上映嘅鉅作《阿凡達2︰水之道》場次播放，網上冇得睇！而導演訪問呢期亦開始見街。

《奧本海默》講述「原子彈之父」J. Robert Oppenheimer二戰期間研發原子彈過程。Christopher Nolan拍戲向來鍾意「真做」多過用電腦特技，上次拍《天能》真係炸咗架波音747客機，戲中演員倒後行嘅動作，堅係佢地肢體動作，唔係靠軟件倒放！今次拍核武研發過程，唔通真係要整場核爆？Christopher Nolan日前接受Total Film雜誌訪問時就話，戲中一場人類史上首次核試Trinity Test戲份，真係去返當年場地美國新墨西哥州拍攝，唔駛問梗係堅炸！Christopher Nolan開戲前一早搵咗視效專家Andrew Jackson埋位，研究點樣將呢次核試真實呈現，當然唔少得要涉獵好多量子物理學知識。

用IMAX菲林拍黑白片

爆炸以外，Nolan又有另一個高難度挑戰，就係用IMAX菲林拍黑白片，而唔係拍完再用電腦轉做黑白。根據導演描述，出嚟嘅效果好震撼，難怪Nolan向來都崇尚將作品喺戲院放映 － 屋企個電視再大，都唔夠IMAX個九層樓咁大嘅屏幕可以媲美啦啩。

Cillian Murphy及Emily Blunt做主角

《奧本海默》嘅演員陣容相當強勁，男主角將由多次合作嘅《潛行凶間》、《鄧寇克大行動》及《蝙蝠俠》英國男星Cillian Murphy飾演，《無聲絕境》女星Emily Blunt則飾演其妻子，仲有個由《黑寡婦》Florence Pugh飾演嘅紅顏知己。「鋼鐵奇俠」Robert Downey Jr則飾演美國原子能委員會主席Lewis Strauss，Matt Damon則飾演陸軍Leslie Groves Jr，而同Nolan合作《蝙蝠俠》系列嘅Gary Oldman則飾演美國總統杜魯門。

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