堅持打真軍 Christopher Nolan拍《奧本海默》唔做CG 核試戲份堅炸

Christopher Nolan改編普立茲獎小說American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer嘅新作《奧本海默》下年7月先上映,但係宣傳工作已經啟動,IMAX版本預告片將會喺即將上映嘅鉅作《阿凡達2︰水之道》場次播放,網上冇得睇!而導演訪問呢期亦開始見街。

《奧本海默》講述「原子彈之父」J. Robert Oppenheimer二戰期間研發原子彈過程。Christopher Nolan拍戲向來鍾意「真做」多過用電腦特技,上次拍《天能》真係炸咗架波音747客機,戲中演員倒後行嘅動作,堅係佢地肢體動作,唔係靠軟件倒放!今次拍核武研發過程,唔通真係要整場核爆?Christopher Nolan日前接受Total Film雜誌訪問時就話,戲中一場人類史上首次核試Trinity Test戲份,真係去返當年場地美國新墨西哥州拍攝,唔駛問梗係堅炸!Christopher Nolan開戲前一早搵咗視效專家Andrew Jackson埋位,研究點樣將呢次核試真實呈現,當然唔少得要涉獵好多量子物理學知識。

用IMAX菲林拍黑白片

爆炸以外,Nolan又有另一個高難度挑戰,就係用IMAX菲林拍黑白片,而唔係拍完再用電腦轉做黑白。根據導演描述,出嚟嘅效果好震撼,難怪Nolan向來都崇尚將作品喺戲院放映 - 屋企個電視再大,都唔夠IMAX個九層樓咁大嘅屏幕可以媲美啦啩。

Cillian Murphy及Emily Blunt做主角

《奧本海默》嘅演員陣容相當強勁,男主角將由多次合作嘅《潛行凶間》、《鄧寇克大行動》及《蝙蝠俠》英國男星Cillian Murphy飾演,《無聲絕境》女星Emily Blunt則飾演其妻子,仲有個由《黑寡婦》Florence Pugh飾演嘅紅顏知己。「鋼鐵奇俠」Robert Downey Jr則飾演美國原子能委員會主席Lewis Strauss,Matt Damon則飾演陸軍Leslie Groves Jr,而同Nolan合作《蝙蝠俠》系列嘅Gary Oldman則飾演美國總統杜魯門。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載