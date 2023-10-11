到時代廣場止露營癮 George@P1X3L：好想去富士山

最近憑劇集《那年盛夏我們綻放如花》人氣爆燈的P1X3L成員歐鎮灝(George)，與有「MIRROR最強阿嫂」之稱、Lokman女友甄吳露茜(Luxi)，今日出席時代廣場聯乘日本藝術家Charr Morita的《Life is Good in the Woods》企劃，兩人席上分享露營體驗外，又寓工作於娛樂，狂打卡兼掃體驗用品。

George與Luxi先到露天廣場上的偌大的富士山裝置打卡，Charr為富士山加添了靈動的大眼睛，並高舉雙臂迎接大家到來，George說：「自己一向喜歡到日本旅行，放鬆心情；也喜歡到郊外露營，呼吸新鮮空氣；而且一直欣賞Charr的作品，充滿童趣及正能量，想不到今次透過《Life is Good in the Woods》企劃，可以一次過滿足了三個願望。」 George指，看到時代廣場的猴子家族，正在富士山旁露營，圍著營火跳舞，旁邊又有一隻啡熊在垂釣，令他想起跟Phoebus及Marco一起拍《大海男兒》的美好時光，「希望之後有時間齊齊到日本露營，見識真正的『逆富士』，三兄弟一起玩個痛快！」

Luxi自言是Charr fans，因此會到《Life is Good in the Woods》搜購心愛精品。

Luxi 買Charr精品賀Lokman生日 型格十足的 Luxi，則對Charr在露營帳篷內的擺設和巨型壁畫讚不絕口，她說：「我是山系女生，閒時會跟Lokman行山及露營，享受大自然景色，洗滌心靈，他日前到澳洲拍攝MIRROR團綜，也不時發送當地美景的照片給我，令我羨幕不已。」 Luxi指，她與男友喜歡一起看展覽及藝術品，更是Charr的fans，她說：「「今次《Life is Good in the Woods》企劃推出兩款限量露營精品，包括露營摺疊椅及摺疊桌，只要消費滿指定金額，同時捐款予『香港公益金』即可換領，一於買來送給Lokman當生日禮物，始終他於生日翌日後便出發了，我們尚未正式慶祝，這份禮物正好給他補祝生日，向來喜歡花碌碌Style的他，一定會喜歡。」