到時代廣場止露營癮 George@P1X3L：好想去富士山

最近憑劇集《那年盛夏我們綻放如花》人氣爆燈的P1X3L成員歐鎮灝(George),與有「MIRROR最強阿嫂」之稱、Lokman女友甄吳露茜(Luxi),今日出席時代廣場聯乘日本藝術家Charr Morita的《Life is Good in the Woods》企劃,兩人席上分享露營體驗外,又寓工作於娛樂,狂打卡兼掃體驗用品。

George與Luxi先到露天廣場上的偌大的富士山裝置打卡,Charr為富士山加添了靈動的大眼睛,並高舉雙臂迎接大家到來,George說:「自己一向喜歡到日本旅行,放鬆心情;也喜歡到郊外露營,呼吸新鮮空氣;而且一直欣賞Charr的作品,充滿童趣及正能量,想不到今次透過《Life is Good in the Woods》企劃,可以一次過滿足了三個願望。」 George指,看到時代廣場的猴子家族,正在富士山旁露營,圍著營火跳舞,旁邊又有一隻啡熊在垂釣,令他想起跟Phoebus及Marco一起拍《大海男兒》的美好時光,「希望之後有時間齊齊到日本露營,見識真正的『逆富士』,三兄弟一起玩個痛快!」

Luxi自言是Charr fans,因此會到《Life is Good in the Woods》搜購心愛精品。

Luxi 買Charr精品賀Lokman生日 型格十足的 Luxi,則對Charr在露營帳篷內的擺設和巨型壁畫讚不絕口,她說:「我是山系女生,閒時會跟Lokman行山及露營,享受大自然景色,洗滌心靈,他日前到澳洲拍攝MIRROR團綜,也不時發送當地美景的照片給我,令我羨幕不已。」 Luxi指,她與男友喜歡一起看展覽及藝術品,更是Charr的fans,她說:「「今次《Life is Good in the Woods》企劃推出兩款限量露營精品,包括露營摺疊椅及摺疊桌,只要消費滿指定金額,同時捐款予『香港公益金』即可換領,一於買來送給Lokman當生日禮物,始終他於生日翌日後便出發了,我們尚未正式慶祝,這份禮物正好給他補祝生日,向來喜歡花碌碌Style的他,一定會喜歡。」