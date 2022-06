Marvel電影宇宙近年可謂點可成金,捧紅一眾演員上位成影壇紅人,當中33歲加拿大籍華裔演員劉思慕(Simu Liu),自拍罷《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)後便聲名大噪,既躋身成《時代》雜誌的2022年全球百大影響力人物,又吃香荷李活,令他在短短數月已升價十倍。

33歲的劉思慕今年參演真人版電影《Barbie》,該片由「小丑女」澳洲女星瑪歌羅比(Margot Robbie)擔正做主角,陣容還有影帝賴恩高斯寧(Ryan Gosling)及《性愛自修室》(Sex Education)女星Emma Mackey等,劉思慕早前為電影染了金髮,據知他是飾演其中一個版本的Barbie情人阿Ken,而劉思慕接受英國報章訪問,自爆為角色要全身用蜜蠟脫毛,令他留下難忘又痛楚的經驗,更對女性每個月要忍受這種痛楚,形容是相當勇敢且令他佩服。