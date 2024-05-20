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娛樂
2024-05-20 10:15:00

加入《仙樂飄飄處處聞》劇組 王灝兒JW明日起演出15場

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JW加入《仙樂飄飄處處聞》劇組，為市民演齣好戲。

經典百老匯音樂劇《仙樂飄飄處處聞》，4月中開始在港上映，今日《仙》的音樂總監Simone Genatt宣布，女歌手王灝兒(JW)將會由5月21日起，參與香港站指定場次演出，飾演劇中曾與Captain Von Trapp有一段情的美麗女士Elsa Schraeder一角。Simone表示：「非常高興邀請到JW參與我們香港站的最後三周演出。她將為角色加入其開朗有趣的獨特個性，我們很高興她能加入我們的頂尖團隊，每個人都為JW能參演香港站的演出而感到興奮。」

 

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能唱能跳的JW，加入《仙》劇組輕鬆自如。

來自紐約的音樂劇巡演導演Matt Lenz表示：「作為一間擁抱多元文化機會的團體，我們熱切歡迎JW於《仙》香港站指定場次，出演劇中關鍵角色Elsa Schraeder。很高興於最近到港時跟JW見面，我知道她的熱情將會感染到香港觀眾和國際巡演演員。」

JW表示，能參與百老滙音樂劇《仙》香港站演出非常期待：「明天終於正式參演，實在非常興奮！《仙》團隊在這訓練及彩排期間，對我作出全力支持，希望我能讓大家感到自豪！」JW續道：「深信觀眾會跟我一樣，熱愛這齣音樂劇，希望還未欣賞的大家會前來觀看。明天我便會首次於音樂劇演出Elsa Schraeder一角，我嘅fans千萬不要錯過，來欣賞我的演出。」

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挑戰百老滙經典音樂劇，JW連演15場。

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為了演出這齣國際水平的音樂劇，JW近日積極排戲。

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