加入《仙樂飄飄處處聞》劇組 王灝兒JW明日起演出15場

經典百老匯音樂劇《仙樂飄飄處處聞》，4月中開始在港上映，今日《仙》的音樂總監Simone Genatt宣布，女歌手王灝兒(JW)將會由5月21日起，參與香港站指定場次演出，飾演劇中曾與Captain Von Trapp有一段情的美麗女士Elsa Schraeder一角。Simone表示：「非常高興邀請到JW參與我們香港站的最後三周演出。她將為角色加入其開朗有趣的獨特個性，我們很高興她能加入我們的頂尖團隊，每個人都為JW能參演香港站的演出而感到興奮。」

來自紐約的音樂劇巡演導演Matt Lenz表示：「作為一間擁抱多元文化機會的團體，我們熱切歡迎JW於《仙》香港站指定場次，出演劇中關鍵角色Elsa Schraeder。很高興於最近到港時跟JW見面，我知道她的熱情將會感染到香港觀眾和國際巡演演員。」