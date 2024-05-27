卓韻芝中女離婚冰島旅行遇意外 連環不幸啟發自編自導自演獨腳戲

才女卓韻芝自2019年婚後重演棟篤笑《呃呃氹氹 One Night Stand》後，相隔5年經歷中女離婚後，將於今年7月上演全新的自編自導自演獨腳戲《芝姐災難大全》。阿芝受訪時坦言，靈感源自前年離婚後的首次旅行，毅然出走往冰島經歷連串的瘋狂事，更遇上嚴重意外，人在異地、手執爛牌，促使她認真反思人生，在自我對話的過程裡，決定透過自嘲式Talk show與觀眾分享人生感悟，「只要你快樂就可以贏你的人生，如果跟自己過唔去，就算你人生有幾美滿，也是大輸家。」

執番條命 以獨腳戲自嘲 卓韻芝於2022年跟電影美指梁子賢結束4年婚姻，之後她與友人一起往冰島旅行，整個旅程卻諷刺地災難連連，「可能太興奮似放監，開始遇上連續的意外，其中遇上一次幾嚴重的意外，執番條命。就在上機回港前一天，我一個人飲啤酒，想起點解咁多不幸連連發生，突然覺得寫成talk show自嘲都幾好。其實好多事，識得笑住過就好了，唔好覺得自己係受害者。」