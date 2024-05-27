卓韻芝中女離婚冰島旅行遇意外 連環不幸啟發自編自導自演獨腳戲

才女卓韻芝自2019年婚後重演棟篤笑《呃呃氹氹 One Night Stand》後，相隔5年經歷中女離婚後，將於今年7月上演全新的自編自導自演獨腳戲《芝姐災難大全》。阿芝受訪時坦言，靈感源自前年離婚後的首次旅行，毅然出走往冰島經歷連串的瘋狂事，更遇上嚴重意外，人在異地、手執爛牌，促使她認真反思人生，在自我對話的過程裡，決定透過自嘲式Talk show與觀眾分享人生感悟，「只要你快樂就可以贏你的人生，如果跟自己過唔去，就算你人生有幾美滿，也是大輸家。」
執番條命 以獨腳戲自嘲
卓韻芝於2022年跟電影美指梁子賢結束4年婚姻，之後她與友人一起往冰島旅行，整個旅程卻諷刺地災難連連，「可能太興奮似放監，開始遇上連續的意外，其中遇上一次幾嚴重的意外，執番條命。就在上機回港前一天，我一個人飲啤酒，想起點解咁多不幸連連發生，突然覺得寫成talk show自嘲都幾好。其實好多事，識得笑住過就好了，唔好覺得自己係受害者。」
同齡有共鳴
現年45歲的阿芝直言已進入人生下半場，離婚後的旅行如人生的小息，讓她放緩腳步思考如何重啟人生，故此，今次獨腳戲脫離「One Night Stand」系列，將帶觀眾進入反思過程，她形容，「例如會遇到一個好似自己的人，從我們對話逐步解開自己性格的由來，回想小時候的媽媽、我和家人的關係，全部環環緊扣。」她補充說，這不純粹是卓韻芝前半生的回顧，「這表演會回顧香港不同的文化，聽芝see菇bi成長的一代人，這班人點睇自己的人生？面對甚麼樽頸位？相信跟我歲數差不多的觀眾會有共鳴。」合共3場的《芝姐災難大全》將於7月19至20日在戲曲中心大劇院舉行，門票今日POPTICKET公開發售。
髮型：Marvin@shhh_group
場地：Little Tai Hang @littletaihang