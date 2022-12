2022年度叱咤樂壇頒獎典禮將於元旦假亞洲國際博覽館Arena舉行,「我最喜愛的歌曲」第五階段已在今日中午12時截票,商台今日已公布最後5強名單,分別是盧瀚霆《Mr. Stranger》、MIRROR《We All Are》、MC張天賦《老派約會之必要》、姜濤《作品的說話》及陳卓賢《留一天與你喘息》,5曲當中佔4首是MIRROR及成員歌曲,只有MC一人抗戰鏡仔。

「我最喜愛的歌曲」最後5強



Mr. Stranger - 盧瀚霆

We All Are - MIRROR

老派約會之必要 - MC 張天賦

作品的說話 - 姜濤

留一天與你喘息 - 陳卓賢