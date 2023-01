《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於元旦公布多個獎項,大會多次讀出林家謙的名字,他分別奪得「叱咤至尊歌曲大獎」、唱作人金獎、「叱咤樂壇至尊唱片大獎」及叱咤男歌手金獎。

叱咤男歌手銀獎由馮允謙獲得,而銅獎得主是MC張天賦。馮允謙表示踏上這個舞台不容易,他說︰「我嚟緊三月就會開紅館演唱會,我等咗11年,紅館見!只要唔好理人哋點睇你,只要你專注自己做嘅嘢,相信自己同勤力,唔好放棄。Anything is possible and dream really do come true.」MC表示很多謝公司給予信任,他表示今年推出了4首歌都來自不同風格,多謝大家支持。