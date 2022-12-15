叱咤2022 | 男歌手銀銅獎爭崩頭 Ian陳卓賢加入戰團 泳兒出道16年有望首奪女歌手獎

步入12月中，商台舉行嘅《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，以903專業推介播放率計算嘅男、女歌手及組合獎亦即將截數。

男歌手獎方面，今年已坐擁4首冠軍歌嘅林家謙，穩奪男歌手金獎相信毫無懸念。而銀、銅獎競爭就相當激烈，大熱門係多年來未曾染指男歌手獎嘅林海峰。唔講唔覺，今年林海峰推出咗4首單曲，有3首登上冠軍，比起近年成績突出嘅馮允謙更有機。Jay Fung至今有2首冠軍歌，本來至少穩入三甲，但係陳柏宇上星期以《有天》贏得今年第2首冠軍歌，而且同馮允謙一樣有4首上榜歌，戰力相若。

姜濤爭獎要等下年

同樣有力爭入男歌手三甲嘅仲包括MIRROR成員陳卓賢(Ian)。「陳仔」今年同樣有4首上榜歌，當中2首奪冠，新歌《地球上的最後一朵花》亦打入三甲，實力不容忽視。由於馮允謙嘅《給缺席的人唱首歌》上榜周數較長，暫時估計馮允謙獲銀獎，而陳卓賢則可能首次贏得男歌手銅獎，變數在於「親生仔」林海峰會唔會「落場」爭獎。

本來今年MIRROR另一成員姜濤上半年嘅2首單曲《作品的說話》及《鏡中鏡》都成為冠軍，有力首次拎男歌手獎，但因為MIRROR演唱會事故，全團停工2個月，姜濤下半年只有電影主題曲推出，個人單曲播放率幾乎「清零」，想爭獎要寄望下年。

鄭欣宜或「冧莊」奪金獎

女歌手金獎同樣走勢明顯，鄭欣宜以3首冠軍歌冠絕女歌手行列，「冧莊」再贏金獎應該無問題。而曾於2020年奪得銀獎嘅陳蕾，今年再次重返三甲，以2首冠軍歌再次袋走銀獎。銅獎方面，謝安琪年內同樣有2首冠軍歌，但《團圓說》跨年上榜影響播放數，而且全年上榜歌只有3首，相比之下泳兒更有機會打入三甲。泳兒今年4首派台歌奪得一冠三亞成績，而且近年的音樂風格甚受商台歡迎，去年以《荊棘海》獲得叱咤十大，出道16年嘅泳兒今年首度晉身三甲亦唔太意外。

艾粒Dear Jane成組合獎熱門

至於組合獎，由於7月MIRROR演唱會事故後，個唱主題曲WE ARE只上榜一周就落榜，同門師妹團COLLAR反而已經有2首冠軍歌入袋，播放率隨時超越MIRROR，因此MIRROR奪獎機會要視乎復工後首支團歌WE ALL ARE成績如何。至今WE ALL ARE已經上榜8周，兩度打入三甲，亦好大機會喺截數前成為冠軍，令MIRROR喺組合獎形勢上仍然「有數講」。

另外2隊組合獎熱門係艾粒同Dear Jane，前者今年有三首冠軍歌，加上係成軍20周年，首度拎組合獎對節目效果亦相當夠。同林海峰喺男歌手嗰邊嘅情況一樣，艾粒係咪攞獎要視乎Donald同阿占係咪「落場」喇。假如艾粒「讓路」，近期作品《到底發生過甚麼事》熱播嘅Dear Jane有望獲得銅獎，銀獎會由COLLAR以生力軍姿態奪得，MIRROR就會拎到首個組合金獎。

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