60歲馬來西亞華裔女星楊紫瓊,憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once,下稱《奇》),周日於《奧斯卡頒獎典禮》獲頒「最佳女主角獎」,成為首位華人演員獲得此殊榮。