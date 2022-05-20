吳君如向Edan施壓買100張MIRROR飛 《闔家辣》落實暑假上映

由鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan）聯同身兼監製的吳君如主演的虎年溫情喜劇電影《闔家辣》，早前遇上第五波疫情，因戲院關閉而無法在賀歲檔上映，近日電影公司落實該片於7月14日正式上映，成為香港首部暑期賀歲電影。

《闔家辣》由鄭晉軒執導、鄒凱光任執行監製， 四位主演得悉鐵定於今年夏天賀歲，隨即開視像會議興奮討論，鄭中基、Gigi、Edan與君如透過螢幕見面都難掩歡樂氣氛，十足一家人聚舊，非常熱鬧！四人在會議中先各自分享近況，兼互相祝賀拜早年，期間中基問：「又拜年？出年先啦﹗」君如笑言：「復活節起放了兩個月暑假，我們再一次恭喜發財不可以嗎？過年不可以嗎？」Gigi好奇一問：「暑假拜年？《闔家辣》幾時先上呀？」Edan心急回應：「Fans同隔籬三姑soon仔話等到頸都長，再唔上我就唔係處男作嘞﹗」你一言我一語下，君如正式宣佈：「《闔家辣》現在決定7月14日上映。」中基笑言：「7月14？玩嘢呀？咁暑假上呀笨！」君如再三提醒的説：「7月14日，不是農曆，不是羅蘭姐的農曆呀﹗」會議途中，君如不忘窮追Edan早前托買的100張MIRROR演唱會門票，君如笑問：「我托你買100張飛買唔到咩？」在戲中飾演Edan媽媽的Gigi插咀說：「你媽咪不是沒有吧？」Edan誠懇回應：「盡力盡力﹗沒問題﹗」