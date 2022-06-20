吳啟洋@P1X3L出首支單曲獲魯生鼓勵 Phoebus：希望唔會令你失望

男團P1X3L的成員、《全民造星II》冠軍吳啟洋(Phoebus)出道3年，今日(20日)推出個人首支單曲《漸漸地》，除了獲隊友George(歐鎮灝)和Marco(葉振弘)支持，也獲MIRROR成員 Ian(陳卓賢)和Edan(呂爵安)在IG限時動態轉發他出solo的消息，更獲MakerVille的CEO魯庭暉在社交平台發文加持，魯生大讚Phoebus是一位不合比例地勤力的新人，形容他的新歌「值得一個fair shot。」 拍《大海男兒》組成男團 出身於《造星II》的Phoebus、George和Marco，前年拍攝ViuTV綜藝節目《大海男兒》後，齊齊簽約環球唱片，去年以男團P1X3L形式加入樂壇，並奪得叱咤樂壇生力軍組合銅獎，至今先後推出4首團歌，在節目《七救星》因獲七師傅為組合賜名為「OMG」，並聯合推出歌曲《Oh My 7 God（JNYBeatz Remix）》。期間，Phoebus亦有參演劇集，包括現正播映的《冥冥之中》，以及尚待播出的《i.SWIM》和《季前賽》。

魯庭暉：不合比例嘅勤力 今日Phoebus終於推出首支solo《漸漸地》，雖然比同是《造星II》的亞軍張天賦遲起步，但默默耕耘總會被看見，他獲魯生在社交平台發文加持，寫道：「對上兩年，同事們覺得Phoebus係一個『樣樣嘢都幾好但硬係好似唔夠多人鍾意」嘅人。』試下綜藝、試下拍劇，而家，試下出Solo。我好遠好遠咁觀察，老實，我唔覺得佢d戲好勁，d歌好正，但係，每次我睇到嘅，係呢個人不合比例嘅勤力。我意思係，佢果隻對每一個Job每一個casting每一步舞每一個機會嘅落力大到一個位真係好似嘢嘢都當最後一shot咁。」 魯生直言，Phoebus仍有不少進步空間，但很欣賞他珍惜每次機會的努力，「好多人講佢，就又話佢係造星2冠軍又點。我一廂情願地覺得，咁又何苦呢。一個新人，未夠好就要進步，fair，但對於一啲無謂嘅枷鎖，我覺得佢根本無理過，佢同其他兩個隊友，只係好focus 每一次機會。呢首歌，我估唔會令佢即刻大紅大紫。但呢首歌，值得一個fair shot。」Phoebus獲魯生讚賞，除了轉發貼文表示：「I will try my best as always」，並留言回覆，「多謝魯生！多謝你的鼓勵！呢番說話會成為我努力的動力，希望我哋三個唔會令你失望。」