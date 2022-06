吳啟洋@P1X3L出首支單曲獲魯生鼓勵 Phoebus：希望唔會令你失望

魯庭暉:不合比例嘅勤力

今日Phoebus終於推出首支solo《漸漸地》,雖然比同是《造星II》的亞軍張天賦遲起步,但默默耕耘總會被看見,他獲魯生在社交平台發文加持,寫道:「對上兩年,同事們覺得Phoebus係一個『樣樣嘢都幾好但硬係好似唔夠多人鍾意」嘅人。』試下綜藝、試下拍劇,而家,試下出Solo。我好遠好遠咁觀察,老實,我唔覺得佢d戲好勁,d歌好正,但係,每次我睇到嘅,係呢個人不合比例嘅勤力。我意思係,佢果隻對每一個Job每一個casting每一步舞每一個機會嘅落力大到一個位真係好似嘢嘢都當最後一shot咁。」

魯生直言,Phoebus仍有不少進步空間,但很欣賞他珍惜每次機會的努力,「好多人講佢,就又話佢係造星2冠軍又點。我一廂情願地覺得,咁又何苦呢。一個新人,未夠好就要進步,fair,但對於一啲無謂嘅枷鎖,我覺得佢根本無理過,佢同其他兩個隊友,只係好focus 每一次機會。呢首歌,我估唔會令佢即刻大紅大紫。但呢首歌,值得一個fair shot。」Phoebus獲魯生讚賞,除了轉發貼文表示:「I will try my best as always」,並留言回覆,「多謝魯生!多謝你的鼓勵!呢番說話會成為我努力的動力,希望我哋三個唔會令你失望。」