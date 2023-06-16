吳大強、吳偉豪父親節專訪｜年輕曾夢想做明星　Bill哥哥現見證兒子接力完夢

今個父親節，對吳大強（Bill哥哥）、吳偉豪（Ricco）這對父子而言非常不一樣。本來Ricco是家中唯一的藝人，但這一年爸爸卻因為參加《中年好聲音》而成為一員，Ricco：「以前其他人見到我都叫『朱凌凌』，最近都叫我『強哥個仔』！」這對演藝圈新鮮父子檔，趁父親節一同接受訪問、出遊合照、回顧成長點滴，相信對喜愛他們的觀眾、甚至父子二人而言，都是非常好的父親節禮物。

由「朱凌凌」變「強哥個仔」，吳偉豪深感觀眾對爸爸愛戴 吳偉豪入行8年，憑《愛回家》「朱凌凌」一角深入民心，但最近卻多了個稱呼：「我入行差不多8年，訪問基本上都是自己一個做，但Daddy現在都叫入了行，可以一齊做訪問很開心。以前其他人見到我都叫『朱凌凌』，最近都叫我『強哥個仔』！」沿途走過，都見到街坊興奮認出父子二人，足見節目的入屋能力。 吳大強因為參加歌唱節目《中年好聲音》而完歌手夢，讓Ricco都對爸爸有新看法：「以前覺得追尋夢想一定要趁後生、趁早，但看見爸爸，就覺得甚麼年紀，都可以追尋自己想要的東西。」吳大強則說：「唱歌也不一定要很後生，我這個年紀都做得到。第二就是想讓兒子們看看，爸爸這年紀都一樣努力，因此你們都應該面對挑戰、不要退縮。」

Bill哥哥坦言自己算入了行，也大大加深了對兒子的了解：「了解多了很多，原來做這一行不容易，拍戲並非你見到的幾分鐘就完成，很多時等多過做，要等待其他人準備，也真的辛苦。其實他能入到自己鍾意的行業，也替他高興，希望他會讓人認同他的，不單是外貌，還有演技，還要努力磨練。」 慈父嚴母，最難忘爸爸請食漢堡包 吳氏一家六口，除了吳大強與太太，家中還有四位公子，十分熱鬧。回想起小時候的成長，Ricco就覺得雙親實行「慈父嚴母」的管教角色：「媽媽的角色是『醜人』，無論在學業上還是其他方面，對我們都較嚴厲。以前細個不懂事，會覺得很煩。但爸爸就會在我們很疲累時買東西給我們，所以覺得Daddy好好，帶我們吃喝玩樂，但其實辛苦、難做的都是媽媽承擔。」 問到小時候與父親最難忘的片段，Ricco都是想起跟爸爸飲飲食食：「我們四兄弟都有玩欖球，Daddy就會接送我們，但最開心的片段，是打完欖球後，一齊去club house買嘢食，又食漢堡又食熱狗，好正！運動完很疲倦，有Daddy請食飯，真的很開心。」

吳大強坦言，兒子都有做錯事的時候，但卻非常醒目：「他們很多時都嗲嫲嫲，每次做錯事就走去嫲嫲那裡尋求保護，希望不用被罵。我們的家庭都比較傳統，弟弟們都會聽哥哥講，很有紀律，但相處都很開心。別人以為我們一家男孩子，一定很百厭，但我不覺得。我教仔都一樣（有紀律），食飯就食飯，不可以走來走去。」Ricco卻爆料：「不是啊，我記得大哥很free。」吳大強：「冇、冇。」Ricco笑說：「咁就冇囉，哈哈。」父子互動十分可愛。 吳大強曾夢想做明星，現卻有兒子完夢 吳大強一直都喜歡唱歌，但卻坦言兒子並不領情：「我喜歡唱歌，其實我經常叫他們一起，一家人唱歌，我的夢想是組成一隊band，但他們卻沒有做。不過現在我跟Ricco都合唱了一首歌，都叫完了我的夢。」雖然並非走歌手路，但Ricco表示爸爸一直都很支持他追尋演藝夢：「我揀選的路，不是一般家庭都接受得到，但我的父母都接受。」吳大強則表示：「有人問，怎麼你讓兒子入這一行？其實這行都不是話入就入，都要有能力、別人認受你才能做。」

支持背後，原來是因為吳大強年輕時，都曾有個「明星夢」，Ricco：「Daddy都對這一行有興趣，他以前曾考藝員訓練班。所以我都算完了他這個夢。」吳大強：「對電影、電視，銀色旅途很嚮往，所以1972年都考過TVB，但面試過後就知道不行，不知是不夠靚仔還是不夠高，那時確是有點失落。自己既然做不到，兒子又能否做到呢？既然他有興趣，想考藝員訓練班就讓他去吧，很幸運他也考到，又有興趣。」 Ricco坦言，喜歡電影、電視劇，都是受爸爸薰陶：「小時候Daddy喜歡看電影、電視劇，對我都很大影響。以前常看周星馳、劉德華的電影，看著就很喜歡，讓我自小都對拍攝很有興趣。如果我不是做幕前，都應該會去做幕後。」

曾為忘記叫爸爸參賽而內疚，原來爸爸早已報名 至於吳大強參加《中年好聲音》一事，原來背後都有段故。Ricco說：「當時我看見公司，貼出海報宣傳《中年好聲音》比賽，我就知Daddy一定想參加。但當時我正在拍劇、日夜顛倒，完全忘記了這件事，到發現時已發現正在面試。我心想死喇！令Daddy失去了機會。當晚食飯，就跟Daddy道歉，因為我知道他一定想參加。但他跟我說：『不要緊！媽媽有跟我講，我已經報了名。』」原來媽媽早已替爸爸留意，才讓Bill哥哥順利參賽。 吳偉豪笑言，自己表演是一回事，但見證爸爸上台表演又是另一回事：「其實很緊張、很擔心，因為我對唱歌認識不多，即使我自己站在台上都會緊張，何況是他呢？」吳大強則說：「第三輪之後，他有跟我說：『爸爸，你已當是贏了』他想我放鬆一點。但其實我是最放鬆的一個，因為我都經常在其他地方唱歌、表演，面對很多人都不會緊張，只會enjoy舞台。我會盡力不讓人失望，可能大家因此覺得，這位長者都有他的魅力吧。」

吳大強工作時意外暈倒，響起注意身體警號 在《中年好聲音》比賽完結後，吳大強工作不斷，緊接更有《中年好聲音夢想成真演唱會》。期間出席活動時，他卻不適暈倒，需立即送院。回想起，Ricco都猶有餘悸：「某程度上，他一定不習慣這一行的工時、工作性質。始終Daddy有一定年紀，那時也很辛苦，又要排舞、練歌，準備演唱會，所以都一定擔心。尤其是當時我收到消息他不適入院，我又正在開工，幸好導演讓我先走，我就立即衝去醫院，幸好沒有大礙。我想這是很好的警號，接下來的工作都不應讓Daddy太辛苦，希望盡量遷就一下，他自己都要衡量、學會say no。我們真的會擔心。」吳大強：「可能現場太多人，我又心急跑去會場，所以才發生情況。」但他都認為，這更讓他要時刻留心身體狀況。