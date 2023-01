吳尊與妻子育有一對仔女,一家四口相當溫馨,早前舉家到新加坡過完元旦後,日前又飛到澳洲墨爾本現場睇澳網,並親身支持偶像西班牙「泥地王」拿度。吳尊在社交網分享追星過程,見他相當興奮,更大曬與偶像的合照,可惜拿度在賽事中受傷,最終輸波,吳尊在社交網大表心痛:「這次澳網除了圓夢,心情還是複雜的...今天看到拿度受傷時,真的為他難過...很榮幸能在澳網和他會面。You are truly one of a kind!希望他早日康復,我們紅土賽季見。」

吳尊更獲得向拿度發問機會,他表示:「我是吳尊,來自愛奇艺中國,作為父親第一場大滿貫比賽,你的孩子會在這場比賽上給你更大的動力嗎?」而拿度則回應沒有因為當爸爸而改變對比賽的態度,但如果孩子不在身邊一個月,可能會影響比賽的專注力,網民紛紛留言表示非常羨慕吳尊能夠近距離接觸偶像。