大劉記招｜劉鑾雄斥娛圈只有鬼同魔 緋聞女星冇個好

娛樂圈 鬼同魔就多

大劉直言身邊人眼紅他因而造遙抹黑︰「啲人唔抵得我搵到少少錢,多幾個女朋友,佢就砌你!遲吓仲話我鍾意俾人塞,要抹黑你呀!話我唔鍾意媾女,仲鍾意俾男人搞呀,任佢講喎!」他直言娛樂圈鬼和魔最多,「我可以大膽講,娛樂圈邊個真係人,邊個係鬼,鬼同魔就多!神就冇啦,除咗歌神陳奕迅。」他表示做人有道德底線,不會開名,加上有些已認識三、四十年。被問到過去哪一位緋聞女友可以公開大讚,他說︰「如果唔係娛樂圈就有好多,講你都唔知邊個。如果娛樂圈,I am sorry. 冇,係絕對冇,係絕對絕對冇。同我有緋聞嗰啲,I am sorry,冇!」