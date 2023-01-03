大劉記招｜劉鑾雄斥娛圈只有鬼同魔 緋聞女星冇個好

劉鑾雄 (大劉)今日召開記者會回應呂麗君同遊皇室堡，期間主動提及塞春卷傳聞及舊愛。大劉的圈中女友，傳聞和大家認知的計有李嘉欣、袁潔瑩、關之琳、蔡少芬及洪欣。大劉首任妻子寶詠琴曾在自傳中提到，她沒有恨過蔡少芬，但就非常討厭李嘉欣。有指大劉與李嘉欣交往期間，同時與關之琳和洪欣來往，網上亦有流傳一段疑似李嘉欣與大劉對話的錄音，當中的女聲斥責男方蠢，不應該捧洪欣，又大呷蔡少芬醋。大劉在今日舉行的記招中直言，自己過去有好多女朋友，但娛樂圈的女友只佔1%，更否認李嘉欣是他的一生中最愛。

娛樂圈 鬼同魔就多 大劉直言身邊人眼紅他因而造遙抹黑︰「啲人唔抵得我搵到少少錢，多幾個女朋友，佢就砌你！遲吓仲話我鍾意俾人塞，要抹黑你呀！話我唔鍾意媾女，仲鍾意俾男人搞呀，任佢講喎！」他直言娛樂圈鬼和魔最多，「我可以大膽講，娛樂圈邊個真係人，邊個係鬼，鬼同魔就多！神就冇啦，除咗歌神陳奕迅。」他表示做人有道德底線，不會開名，加上有些已認識三、四十年。被問到過去哪一位緋聞女友可以公開大讚，他說︰「如果唔係娛樂圈就有好多，講你都唔知邊個。如果娛樂圈，I am sorry. 冇，係絕對冇，係絕對絕對冇。同我有緋聞嗰啲，I am sorry，冇！」

王穎妤曾獲大劉求婚？ 大劉其中一位非娛樂圈的女友，而大律師王穎妤，其父是大法官王見秋。96年王穎妤曾任大劉的私人助理，7個月後升為華置及愛美高中國執行董事，再升為華置總經理，她更曾公開稱大劉與李嘉欣的好友關係已結束。王穎妤曾深得大劉信任，更多次化身對方的代言人，一度惹來寶詠琴不滿，但隨著呂麗君的介入，二人於01年分手。 王穎妤曾被形容為大劉的至愛，然而03年王見秋被控收受利益，同年有不少報道指大劉曾向王穎妤求婚、送豪宅，甚至送出4張機票供王見秋外遊。大劉其後發聲明否認，並斥女方是大花筒，豪食十萬燕窩，又未經他同意下碌黑金信用卡買80萬美元珠寶。王穎妤現為新世界主席鄭家純的紅顏知己，有指女方為鄭家純誕下兩子。