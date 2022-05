Marvel大作《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)今日正式上映,電影於5月2日在洛杉磯舉行全球首映,多間美媒記者公開首波影評,大部分是有讚冇彈。Comic Book記者表示:「《奇2》統治了MCU多元宇宙的一切,影像非常獨特,大家可看到一部Marvel與別不同的超級英雄電影。」