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娛樂
2023-03-13 13:00:00

奧斯卡2023紅地氈｜楊紫瓊拖另一半行紅氈 Lady Gaga、范冰冰驚喜現身

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奧斯卡2023完整紅地氈合集｜楊紫瓊拖另一半行紅氈-Lady-Gaga、范冰冰驚喜現身

奧斯卡2023紅地氈影壇盛事第 95 屆奧斯卡頒獎典禮（Academy Awards) 於香港時間今早（13日）舉行，一眾演星齊齊行過紅地氈。其中楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）獲 11 項提名成本屆之冠，楊紫瓊更是首位最佳女主角的亞裔入圍，今日她以一襲白色長裙，與77歲富商未婚夫尚陶德（Jean Todt一同行紅地氈。

即睇奧斯卡2023得獎名單

 

楊紫瓊以一襲白色長裙，偕富商未婚夫尚陶德行紅地氈。

楊紫瓊以一襲白色長裙，偕富商未婚夫尚陶德行紅地氈。

楊紫瓊、關繼威等《奇異女俠玩救宇宙》一眾演員行紅地氈

楊紫瓊與在《奇異女俠玩救宇宙》中合演母女的Joy Wang一齊合照。 關繼威《奇異女俠玩救宇宙》 94歲的華裔演員吳漢章 楊紫瓊與在《奇異女俠玩救宇宙》中合演母女的Joy Wang一齊合照。（AP）

至於今屆頒獎禮，樂壇百變天后Lady Gaga今日亦有現身，先前傳出她因趕拍夥祖昆馮力士(Joaquin Phoenix)合演的《小丑》續集《JokerFolie a Deux而無法出席，Gaga卻驚喜亮相，更指會成為表演嘉賓，會獻唱《壯志凌雲：獨行俠》 (Top Gun: Maverick) 入圍歌曲的《Hold My Hand》。

樂壇百變天后Lady Gaga今日亦有出席盛會。

樂壇百變天后Lady Gaga今日亦有出席盛會。

范冰冰閃亮登場

范冰冰穿上黎巴嫩設計師Tony Ward的2023春夏新品，銀色禮服配以貼身設計，加上Tyler Ellis閃亮小手提包，十分搶鏡。

范冰冰。（路透社） 范冰冰 范冰冰。（路透社）

邦女郎Ana de Armas性感現身紅地氈

新邦女郎Ana de Armas性感現身紅地氈。（AP） 新邦女郎Ana de Armas性感現身紅地氈。（AP） 新邦女郎Ana de Armas性感現身紅地氈。（AP）

Rihanna大肚亮相紅地氈

大肚的Rihanna亦有出現奧斯卡紅地氈。（路透社）

大肚的Rihanna亦有出現奧斯卡紅地氈。（路透社）

其餘影星行紅地氈狀況

第二代黑寡婦、25歲的英國女星Florence Pugh。 《美人魚》(The Little Mermaid)22歲非裔女星Halle Bailey。 「宇宙最強」甄子丹。（AP） 第二代蜘蛛俠安德魯加菲（Andrew Garfield）。

奧斯卡2023紅地氈有甚麼焦點？

楊紫瓊以一襲白色長裙，與77歲富商未婚夫尚陶德一同行紅地氈，內地女星范冰冰、邦女郎Ana de Armas及大肚Rihanna亦有登場詳情按此

第95屆奧斯卡金像獎頒獎禮得獎最新息？

am730為你持續更新奧斯卡2023最新消息關繼威奪得最佳男配角後，全場歡呼尖叫場面感動。而今年奧斯卡紅地氈有楊紫瓊拖另一半行紅氈，十分搶鏡。

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