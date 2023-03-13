奧斯卡2023紅地氈｜楊紫瓊拖另一半行紅氈 Lady Gaga、范冰冰驚喜現身

奧斯卡2023紅地氈 ｜影壇盛事第 95 屆奧斯卡頒獎典禮（Academy Awards) 於香港時間今早（13日）舉行，一眾演星齊齊行過紅地氈。其中楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）獲 11 項提名成本屆之冠，楊紫瓊更是首位最佳女主角的亞裔入圍者，今日她以一襲白色長裙，與77歲富商未婚夫尚陶德（Jean Todt）一同行紅地氈。

楊紫瓊以一襲白色長裙，偕富商未婚夫尚陶德行紅地氈。

楊紫瓊、 關繼威等 《奇異女俠玩救宇宙》一眾演員行紅地氈

至於今屆頒獎禮，樂壇百變天后Lady Gaga今日亦有現身，先前傳出她因趕拍夥祖昆馮力士(Joaquin Phoenix)合演的《小丑》續集《Joker：Folie a Deux》而無法出席，Gaga卻驚喜亮相，更指會成為表演嘉賓，會獻唱《壯志凌雲：獨行俠》 (Top Gun: Maverick) 入圍歌曲的《Hold My Hand 》。

樂壇百變天后Lady Gaga今日亦有出席盛會。

范冰冰穿上黎巴嫩設計師Tony Ward的2023春夏新品，銀色禮服配以貼身設計，加上Tyler Ellis閃亮小手提包，十分搶鏡。

邦女郎Ana de Armas性感現身紅地氈

Rihanna大肚亮相紅地氈

大肚的Rihanna亦有出現奧斯卡紅地氈。（路透社）

其餘影星行紅地氈狀況

奧斯卡2023紅地氈有甚麼焦點？

楊紫瓊以一襲白色長裙，與77歲富商未婚夫尚陶德一同行紅地氈，內地女星范冰冰、邦女郎Ana de Armas及大肚Rihanna亦有登場。詳情按此

第95屆奧斯卡金像獎頒獎禮得獎最新息？

am730為你持續更新奧斯卡2023最新消息，關繼威奪得最佳男配角後，全場歡呼尖叫場面感動。而今年奧斯卡紅地氈有楊紫瓊拖另一半行紅氈，十分搶鏡。