奧斯卡2023得獎名單不斷更新｜甄子丹風騷現身 《奇異女俠玩救宇宙》連奪最佳男女配角

《第95屆奧斯卡頒獎典禮》（Academy Awards) 於香港時間今早舉行，ViuTV 96台將會獨家直播相信香港人最關心便是馬來西亞華裔女星楊紫瓊可否憑《奇異女俠玩救宇宙》贏得奧斯卡最佳女主角。今屆頒獎典禮由司儀Jimmy Kimmel以「楝篤笑」開場，並向多套電影「抽水」如取笑《巴比倫》蝕大錢，又質疑《阿凡達︰水之道》導演占士金馬倫未能入圍是因為評審以為他是女性，暗寸荷里活性別歧視。目前《吉拿域戴拖路之皮諾丘》先拔頭籌，奪得最佳動畫。而獲得11項提名的《奇異女俠玩救宇宙》，關繼威與珍美李寇蒂絲以大熱姿態奪得最佳男配角和女配角。
第95屆奧斯卡頒獎禮賽果(不斷更新)
最佳男配角 關繼威《奇異女俠玩救宇宙》
關繼威知道獲獎時在台下已非常激動，他一上台就高呼，「我媽媽今年84歲，她在家睇電視，媽，這是奧斯卡獎。」他高呼表示：「我曾是難民，沒想到今天站在奧斯卡頒獎台領獎「這是美國夢！」他對著鏡頭說，「媽，多謝你的犧牲，多謝兄弟的叮囑，還有我妻子，這20年不斷跟我說，終有一日我會站在頒獎台。」關繼威《奇異女俠玩救宇宙》演楊紫瓊的丈夫，成龍曾辭演這角色，角色最終落在多年沒有拍戲的關繼威身上，他曾住在香港的越南難民營。
最佳女配角 珍美李寇蒂絲《奇異女俠玩救宇宙》
《奇異女俠玩救宇宙》片中表現出色的珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)獲頒最佳女配角，擊敗另一熱門人選《黑豹2：瓦干達萬歲》母后Angela Evelyn Bassett及同片拍檔許瑋倫。
珍美李寇蒂斯是經典驚慄片《月光光心慌慌》(Halloween)女主角，從影近40年，珍美李寇蒂斯揚威奧斯卡表演同樣激動，是她人身第一次奪得小金人。珍美李寇蒂斯上台除了感謝《奇異女俠玩救宇宙》的製作團隊、其丈夫、女兒及親姐外，她又表示雖然自己上台，但得獎的不只她一人，並向所有支持類型電影的廣大影迷說：「我們一起拿了奧斯卡！」
甄子丹早前在訪問中提到2019年發生的反修例運動是「暴動」，網上出現一片爭議聲音，並引起逾10萬人聯署要求奧斯卡取消甄子丹擔任嘉賓。不過網民抗議未有影響「宇宙最強」亮相《第95屆奧斯卡頒獎禮》，甄子丹今日拖老婆汪詩詩風騷現身，他穿上西裝站台，介紹《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）女星許瑋倫表演唱出的《This is a life》。
最佳動畫 《吉拿域戴拖路之皮諾丘》
奧斯卡於香港時間今早舉行，大會頒發首個獎項是最佳動畫，結果由《忘形水》（The Shape of Water》導演Guillermo del Toro的《吉拿域戴拖路之皮諾丘》（Guillermo del Toro's Pinocchio）奪得，打敗《熊抱青春記》、《無敵貓劍俠：8+1條命》、《Marcel the Shell with Shoes On》及《海獸獵人》。
最佳國際電影 《西線無戰事》(德國)
《西線無戰事》為Netflix熱播榜第一位，是改篇自經典小說的故事，電影中講述一位德國熱血青年入伍參戰，希望能為國家效力，最終見盡戰爭的殘酷；昔日的熱血意志也被消磨，最後只求活著捱到戰爭完結的一天。
曉格蘭特孖安迪麥杜維合體頒獎
主演1994年英國經典愛情電影《四個婚禮一個葬禮》（Four Weddings and a Funeral）的曉格蘭特與安迪麥杜維，雙雙踏上頒獎台，頒發最佳美術指導獎，勾起觀眾不少回憶。
最佳改編劇本 《Women Talking》
最佳原創劇本 《奇異女俠玩救宇宙》
最佳視覺效果 《阿凡達：水之道》
最佳配樂 《西線無戰事》
最佳美術指導 《西線無戰事》
最佳動畫短片 《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》
最佳紀錄短片 《小象守護者》
最佳服裝設計 《黑豹2：瓦于達萬歲》
最佳化妝及髮型設計 《鯨》
最佳攝影 《西線無戰事》
最佳紀錄長片 《Navalny》
最佳實景短片 《An Irish Goodbye》
《第95屆奧斯卡金像獎》完整入圍名單
最佳電影
- 《西線無戰事》
- 《阿凡達：水之道》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《貓王》
- 《奇異女俠玩救宇宙》
- 《法貝曼：造夢大師》
- 《Tár》
- 《壯志凌電：獨行俠》
- 《上流落水狗》
- 《Women Talking》
最佳導演
- Martin McDonagh《伊尼舍林的女妖》
- Daniel Scheinert和Daniel Kwan《奇異女俠玩救宇宙》
- Todd Field《Tár》
- Ruben Ostlund《上流落水狗》
- 史提芬史匹堡《法貝曼：造夢大師》
最佳男主角
- 奧斯汀畢拿《貓王》
- 哥連法路《伊尼舍林的女妖》
- 班頓費沙《鯨》
- Paul Mescal《Aftersun》
- Bill Nighy《Living》
班頓費沙Brendan Fraser走出性侵陰霾 以《鯨》問鼎最佳男主角
最佳女主角
- 姬蒂白蘭芝《Tár》
- 安娜迪艾瑪絲《金髮夢露》
- Andrea Riseborough《To Leslie》
- 米雪威廉絲《法貝曼：造夢大師》
- 楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》
最佳男配角
- Brendan Gleeson《伊尼舍林的女妖》
- 拜恩泰利亨利《攜步渡水橋》
- Judd Hirsch《法貝曼：造夢大師》
- 巴利高根《伊尼舍林的女妖》
- 關繼威《奇異女俠玩救宇宙》
成龍辭演造就最佳男配角 關繼威曾住香港越南難民營 20年冇戲拍轉做幕後
最佳女配角
- 安祖娜比莎《黑豹2：瓦干達萬歲》
- 周洪《鯨》
- 嘉莉干頓《伊尼舍林的女妖》
- 珍美李寇蒂絲《奇異女俠玩救宇宙》
- 許瑋倫《奇異女俠玩救宇宙》
最佳原創劇本
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《奇異女俠玩救宇宙》
- 《法貝曼：造夢大師》
- 《Tár》
- 《上流落水狗》
最佳改編劇本
- 《西線無戰事》
- 《神探白朗：抽絲剝繭》
- 《Living》
- 《壯志凌雲：獨行俠》
- 《Women Talking》
最佳剪接
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《貓王》
- 《奇異女俠玩救宇宙》
- 《Tár》
- 《壯志凌雲：獨行俠》
最佳原創歌曲
- 《Applause》《Tell It Like A Woman》
- 《Hold My Hand》《壯志凌雲：獨行俠》
- 《Lift Me Up》《黑豹2：瓦干達萬歲》
- 《Naatu Naatu》《革命雙雄》
- 《This Is A Life》《奇異女俠玩救宇宙》
最佳配樂
- 《西線無戰事》
- 《巴比倫：星聲追夢荷李活》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《奇異女俠玩救宇宙》
- 《法貝曼：造夢大師》
最佳攝影
- 《西線無戰事》
- 《中有，部分真實的偽記事》
- 《貓王》
- 《Empire of Light》
- 《Tár》
最佳服裝設計
- 《巴比倫：星聲追夢荷李活》
- 《黑豹2：瓦于達萬歲》
- 《貓王》
- 《奇異女俠玩救宇宙》
- 《夏夫人的巴黎夢》
最佳化妝及髮型設計
- 《西線無戰事》
- 《蝙蝠俠》
- 《黑豹2：瓦于達萬歲》
- 《貓王》
- 《鯨》
最佳音效
- 《西線無戰事》
- 《蝙蝠俠》
- 《阿凡達：水之道》
- 《貓王》
- 《壯志凌雲：獨行俠》
最佳視覺效果
- 《西線無戰事》
- 《蝙蝠俠》
- 《阿凡達：水之道》
- 《黑豹2：瓦干達萬歲》
- 《壯志凌雲：獨行俠》
最佳國際電影
- 《西線無戰事》(德國)
- 《1985阿根廷》(阿根廷)
- 《Close》(比利時)
- 《驢子伊艾奧》(波蘭)
- 《恬靜之夏》(愛爾蘭)
最佳美術指導
- 《西線無戰事》
- 《阿凡達：水之道》
- 《巴比倫：星聲追夢荷李活》
- 《貓王》
- 《法貝曼：造夢大師》
最佳動畫
- 《吉拿域戴拖路之皮諾丘》
- 《Marcel the Shell with Shoes On》
- 《無敵貓劍俠：8+1條命》
- 《海獸獵人》
- 《熊抱青春記》
最佳紀錄長片
- 《救雀奇兵》
- 《All The Beauty and the Bloodshed》
- 《火山摯戀》
- 《A House Made of Splinters》
- 《Navalny》
最佳紀錄短片
- 《小象守護者》
- 《Haulout》
- 《How Do You Measure a Year》
- 《米邱效應：疑幻疑真的水門事件》
- 《Stranger at the Gate》
最佳動畫短片
- 《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》
- 《The Flying Sailor》
- 《Ice Merchants》
- 《My Year of Dicks》
- 《An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Thing I Believe It》
最佳實景短片
- 《An Irish Goodbye》
- 《Ivalu》
- 《在她們眼中》
- 《Night Ride》
- 《Red Suitcase》
第95屆奧斯卡金像獎頒獎禮得獎最新息？
am730為你持續更新奧斯卡2023最新消息，關繼威奪得最佳男配角後，全場歡呼尖叫場面感動。而今年奧斯卡紅地氈有楊紫瓊拖另一半行紅氈，十分搶鏡。
第95屆奧斯卡金像獎頒獎禮何時舉行？
第95屆奧斯卡金像獎頒獎禮將於香港時間2023年3月13日星期一上午8時舉行。詳情按此
第95屆奧斯卡金像獎有甚麼大熱提名？
今屆奧斯卡的最佳男女主角大熱提名，分別是《鯨》的班頓費沙和《奇異女俠玩救宇宙》的楊紫瓊，最佳電影的熱門有《奇異女俠玩救宇宙》、《西線無戰事》等。詳情按此
《奇異女俠玩救宇宙》在《第95屆奧斯卡金像獎》獲得多少項提名？
《奇異女俠玩救宇宙》在《第95屆奧斯卡金像獎》獲得11項提名。詳情按此