奧斯卡2023得獎名單不斷更新｜甄子丹風騷現身 《奇異女俠玩救宇宙》連奪最佳男女配角

《第95屆奧斯卡頒獎典禮》（Academy Awards) 於香港時間今早舉行，ViuTV 96台將會獨家直播相信香港人最關心便是馬來西亞華裔女星楊紫瓊可否憑《奇異女俠玩救宇宙》贏得奧斯卡最佳女主角。今屆頒獎典禮由司儀Jimmy Kimmel以「楝篤笑」開場，並向多套電影「抽水」如取笑《巴比倫》蝕大錢，又質疑《阿凡達︰水之道》導演占士金馬倫未能入圍是因為評審以為他是女性，暗寸荷里活性別歧視。目前《吉拿域戴拖路之皮諾丘》先拔頭籌，奪得最佳動畫。而獲得11項提名的《奇異女俠玩救宇宙》，關繼威與珍美李寇蒂絲以大熱姿態奪得最佳男配角和女配角。

第95屆奧斯卡頒獎禮賽果(不斷更新)

最佳女配角 珍美李寇蒂絲《奇異女俠玩救宇宙》

《奇異女俠玩救宇宙》片中表現出色的珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)獲頒最佳女配角，擊敗另一熱門人選《黑豹2：瓦干達萬歲》母后Angela Evelyn Bassett及同片拍檔許瑋倫。

珍美李寇蒂斯是經典驚慄片《月光光心慌慌》(Halloween)女主角，從影近40年，珍美李寇蒂斯揚威奧斯卡表演同樣激動，是她人身第一次奪得小金人。珍美李寇蒂斯上台除了感謝《奇異女俠玩救宇宙》的製作團隊、其丈夫、女兒及親姐外，她又表示雖然自己上台，但得獎的不只她一人，並向所有支持類型電影的廣大影迷說：「我們一起拿了奧斯卡！」